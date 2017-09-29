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Fitch Deutsche Bank'ın kredi notunu indirdi

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 09:20 | Son Güncelleme:

Fitch, Deutsche Bank'ın kredi notunu A-'den BBB+'ya çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Deutsche Bank'ın uzun dönemli kredi notunu bir seviye indirdi.

Fitch'in Perşembe günü yaptığı açıklamada, Alman bankasının notunun A-'den BBB+'ya indirilirken not görünümünün durağan olarak belirlendiği bildirildi. Kredi derecelendirme kuruluşu, bankanın kar hedeflerine ulaşmasının "biraz zaman alacağı" açıklamasında bulundu.

Deutsche Bank'ın CEO'su John Cryan, Avrupa'nın en büyük yatırım bankasının yönünü kurumsal müşterilere çevirerek yeniden "ılımlı büyüme" sağlamak istediğini belirtti. Frankfurt merkezli banka, yeni bir stratejik revizyondan geçiyor. Banka, operasyonel işletmelerinden elde ettiği gelirin bu yıl azalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Etiketler: Deutsche Bank , fitch , fitch Deutsche Bank
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