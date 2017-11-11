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Fitch Brezilya'nın kredi notunu korudu

AA
11.11.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

Brezilya'nın "BB" seviyesindeki yabancı para cinsinden kredi notu değişmedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilya'nın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Brezilya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BB" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "negatif" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Brezilya'nın kredi notuyla ilgili olarak kamu finansmanındaki yapısal zayıflıklar, yüksek kamu borcu ve ekonomik büyüme potansiyelindeki güçsüzlüklere işaret edildi.

Ülkenin görünümünün negatif olması hakkında da Brezilya ekonomisindeki iyileşmenin sürdürülebilmesi ile ilgili belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, siyasi ortamla ilgili zorlukların ülkedeki sosyal güvenlik reformunun ilerlemesini engelleyebileceği vurgulandı.

Açıklamada, ülkede gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin reformlarla ilgili gelişmelere gölge düşürebileceği ve ekonomik toparlanma üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bu yıl yüzde 0,6 büyüme göstermesi beklenen Brezilya ekonomisinin gelecek iki yılda da ortalama yüzde 2,6 genişlemesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Etiketler: Fitch türkiye , Fitch kredi
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