Fit vücutlar yarışacak

◊ Bir yarışma hazırlığındasınız. Nasıl bir yarışma bu?
- Yurtdışında üç sezondur yapılan, fitness dünyasının fenomen isimlerinin jüri üyeliği yaptığı bir fit vücut yarışması var. “Yetenek Sizsiniz”in fitness dünyasına uyarlanmış versiyonu diyebilirim. Biz de onun Türkiye haklarını satın aldık. “The Show Turkey” adıyla düzenleyeceğiz.
◊ Ne zaman, nerede yapılacak yarışma?
- 18 Kasım’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maçka Kampüsü’nde bulunan Mustafa Kemal Amfisi’nde yapılacak. Ayrıca o gün jüride yer alan arkadaşlarımla beraber imza günü de düzenleyeceğiz.
◊ Jüride kimler var?
- Türkiye’de de hayranları bulunan fitness modelleri Michelle Lewin, Sergi Constance ve Tavi Castro bana eşlik edecek.
◊ Yarışmacı sayısı belli mi?
- Şu an başta Türkiye’nin farklı illerinden olmak üzere, İngiltere, Almanya, Belçika, Ukrayna, Kıbrıs, Mısır, Tunus, Azerbaycan, Afganistan, Irak ve Suriye’den katılımcılarımız var. Sınırlı sayıda başvuru kontenjanı kaldı.
ORTADOĞU’DA PRIME TIME’DA YAYINLANIYOR
◊ Başvurular nasıl yapılıyor?
- İsteyenler @theshowturkey Instagram sayfasındaki linke tıklayarak veya www.murattavman.com’dan başvuruda bulunabilirler. İzleyici biletleri de aynı adresten alınabiliyor. Bilet alanlar, jüriyle tanışma fırsatına da sahip olacak.
◊ Yarışmanın akışı nasıl olacak?
- Yarışmacılar önce ısınma alanında röportaj verecek. Ardından sahneye çıkıp kendi seçtikleri müzik eşliğinde 1 dakika boyunca jüriye serbest poz verecek ve kendilerini tanıtacak. Jüri oylama yapacak. Bu şekilde en fit 8 model seçilecek. 8 finalist arasından en iyi 4 ve kazanan, tıpkı “O Ses Türkiye”deki gibi ikili düellolarla belirlenecek.
◊ Herhangi bir kanalla anlaşma yaptınız mı?
- Henüz yapmadım. Ama tüm yarışma ve imza gününü 5 kamerayla çekip Youtube’dan canlı yayınlayacağım. Tüm dünyada geniş çapta bir kitlenin izleyeceğini düşünüyorum.
◊ “The Show Turkey”i televizyon programı olarak yapmayı düşünür müsünüz?
- Asıl hedefim o zaten. Ortadoğu’da üç sezondur eğlence kanallarında prime time’da yayınlanıyor bu şov. Burada neden olmasın? Yarışmayı haftalık bölümler halinde 3 ay boyunca ekrana getirebilirim.
EKRANDA FARKLI İŞLERE İHTİYAÇ VAR
◊ Sizce Türkiye’de böyle bir yarışma tutar mı?
- Şu anda “kaslı vücuda” inanılmaz bir ilgi var. Herkes fit vücut sahibi olma peşinde. O yüzden tutacağına inanıyorum. Bir de rakibi yok. Her kanalda benzer yarışmalar var. Hepsi birbirinin kopyası gibi. Ekranda böyle farklı işlere ihtiyaç var.
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