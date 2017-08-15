'Fit' prens

Bodrum'a 87 metre uzunluğundaki Kingdom KR 5 isimli lüks motor yat ile gelen 62 yaşındaki prensin etrafında korumaları kuş uçurtmadı. İki saat yüzen prens sıcak havaya rağmen yanında kaldığı otelin fitness eğitmenleri ve doğa sporları acentesinin yürüyüş uzmanları ile birlikte Cennet Koy'daki çam ormanlarında yürüyüşe çıktı.



ELDE TESPİHLE YÜRÜDÜ

Lacivert şort giyen prensin üzerinin çıplak olduğu, sağ elinde tespih taşıdığı ve güneş gözlüğü taktığı görüldü. Yaklaşık iki saat yürüyen prens "Bodrum'a daha önce birkaç kez geldim. Her zaman halktan, vatandaşlardan sizlerden sıcak ilgi görüyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'de Bodrum'da tatil yapmak muhteşem bir şey. Çok iyi dinleniyorum bol bol spor yapıyorum" dedi. Prens yürüyüşten sonra oteline döndü.