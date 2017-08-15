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    'Fit' prens

    Yaşar ANTER/DHA
    15 Ağustos 2017 - 21:34Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 21:34

    BODRUM'a 15 yakını ile birlikte tatile gelen Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'ne mensup Prens el Velid bin Tallal bin Abdülaziz el Suud, önceki gün yaptığı bisiklet turunun ardından Göltürkbükü'nde denize girdi, fitness hocaları ve korumaları eşliğinde 2 saat yürüdü.

    Bodrum'a 87 metre uzunluğundaki Kingdom KR 5 isimli lüks motor yat ile gelen 62 yaşındaki prensin etrafında korumaları kuş uçurtmadı. İki saat yüzen prens sıcak havaya rağmen yanında kaldığı otelin fitness eğitmenleri ve doğa sporları acentesinin yürüyüş uzmanları ile birlikte Cennet Koy'daki çam ormanlarında yürüyüşe çıktı.

    ELDE TESPİHLE YÜRÜDÜ
    Lacivert şort giyen prensin üzerinin çıplak olduğu, sağ elinde tespih taşıdığı ve güneş gözlüğü taktığı görüldü. Yaklaşık iki saat yürüyen prens "Bodrum'a daha önce birkaç kez geldim. Her zaman halktan, vatandaşlardan sizlerden sıcak ilgi görüyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'de Bodrum'da tatil yapmak muhteşem bir şey. Çok iyi dinleniyorum bol bol spor yapıyorum" dedi. Prens yürüyüşten sonra oteline döndü. 

    Etiketler: BODRUM , Suudi Prens , gazetehaberleri
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