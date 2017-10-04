Fıstık vurgununda çaycıyı da dolandırdılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, "Kâr payı" vaadiyle 235 kişiden 500 milyon TL toplayarak kaçan fıstık komisyoncusu Muhsin Yaşar ve oğlu Necip Yaşar'a ulaşılamıyor.

ÇAYCI DA MAĞDUR



Sabah'ın haberine göre baba oğulun dolandırdığı vatandaşlar arasında halin çaycısı Mehmet Kılıç'ın da olduğu ortaya çıktı. Çay satarak biriktirdiği parasını "Belki üç beş kuruş kazanırım" diyerek kendilerine teslim ettiğini söyleyen Kılıç, daha önce de başka bir komisyoncunun oğlunun da piyasadan topladığı fıstıkların parasını vermeden kaçtığını söyledi.

'BÜTÜN PARAM GİTTİ'



Kılınç, bu kişilerin kendilerine güven kazandırdığını belirterek, "Bunların böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmedi. Burada pek çok kişi, birikimlerini tanıdık tüccarlar aracılığıyla fıstık alım satımında değerlendiriyor. Tüm param gitti, ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Dolandırılan vatandaşlar, Muhsin Yaşar'ın, topladığı paraları diğer oğullarına vererek, İstanbul'da özel bir okula ortak olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Fıstık Hali'nde komisyonculuk yapan Muhsin Yaşar ve oğlu Necip Yaşar, "Fıstık ticareti yapacağız, kâr payı vereceğiz" diyerek 235 kişiden topladıkları yaklaşık 500 milyon lirayla birlikte sırra kadem bastı. Dolandırılanlar arasında büyük üreticilerin yanı sıra fıstık halinin hamalından çaycısına kadar farklı kesimlerden çok sayıda kişinin bulunduğu belirlendi.

Nizip Fıstık Hali'nde toplanan mağdurlar, tüm birikimlerini yıllardır komisyonculuk yaptığı için tanıdıkları baba oğula verdiklerini belirterek, "Zaman zaman bazı esnaf sermayeleri yetmediği için çevrelerinden bizim gibi hisse ortağı alıyor. Yine öyle oldu. Ancak bunlar topladıkları parayla fıstık almak yerine kaçmışlar. Ortadan kaybolduklarında dolandırıldığımızı anladık" dedi.

Mağdurlar, baba-oğlun kendilerinden aldıkları parayla İstanbul'da özel bir okul açtığına dair iddialar olduğunu da dile getirdi.