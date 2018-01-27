Fıstık hırsızları eski çalışan çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mukrima Altınok'un sahibi olduğu tatlıcıdan, kilosu 120 lira olan Antep fıstığı çalınmaya başladı. Bir türlü buna mani olamayan Altınok son 15 günlük güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede daha önce 10 yıl boyunca tatlı ustası olarak Çalışan Ali B.'nin (45) eşi İraz.B. (42) ile birlikte 24 Ocak günü sabah saat 05.00 sıralarında kamyonetle tatlıcının depo kısmına gelip park ettiğini, daha sonrada içeri girip güvenlik kamerasının açısını değiştirerek 25 kiloluk 21 bin lira değerindeki 7 Antep fıstığı torbasını çaldığını belirledi. Bunun üzerine Altınok polise başvurdu. Polis hemen güvenlik kamera görüntülerini inceleyip zanlı karı kocayı yakaladı.

KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin, yakalanmamak için iş yerinin deposundaki güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği saptandı. Emniyete getirilen Ali B.'nin, "Ben iş yerinde çalışıyorum. Boş çuvalları araca yükledim. Hırsızlık yapmadım" dediği, İraz B.'nin ise olayla ilgisi ve bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali B, tutuklanırken İraz.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'10 YIL EKMEĞİMİZİ YEDİ'

Altınok, 10 yıl ekmeklerini yiyen birisinin bunu yaptığını belirterek, "Sabaha karşı eşiyle birlikte gelip kamera açısını değiştirip fıstıkları çalmışlar. Bizim daha öncede eşim hayattayken de fıstıklarımız çalınıyordu. Biz bunların çaldığı 7 torbayı kanıtladık bunun bize zararı 21 bin lira. Bu zamana kadar bizim 800 bin liralık fıstığımız çalındı. Ben zararımızın karşılanmasını istiyorum" dedi.