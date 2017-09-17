Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun Ağustos ayının son haftasında fındık alımına girdiğini söyledi.

Bugün itibarıyla 5 bin tonu geçen fındık alımının olduğu bilgisini veren Kemaloğlu, yaklaşık 2 bin 500 üreticiden alım yapıldığını belirtti.

Kemaloğlu, yaklaşık 30 noktada Artvin'den Düzce, Sakarya hattına kadar fındık alımı yaptıklarını ifade ederek, "Yine yaklaşık 150 arkadaşımız yoğun şekilde Karadeniz Bölgesi'nin fındık üreticilerinin ürünün satın almak için muhtemel mağduriyetleri önlemek için seferberlik halinde." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Alım kapasitesini artırmak için Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) ile iş birliği düşünür müsünüz?" sorusuna Kemaloğlu, "Bugün de konuştuk FİSKOBİRLİK ile de çalışıyoruz, hatta 'FİSKOBİRLİK de satın alsın bize versin' diyoruz. Pazartesi arkadaşlar buluşacak, FİSKOBİRLİK ile de iş birliği yapacağız inşallah." yanıtını verdi.

Kemaloğlu, CHP'nin fındık için adalet yürüyüşünü nasıl değerlendirdiği yönündeki soruyu ise "Biz iki gündür yürüyoruz Karadeniz'de, Giresun'dan Ordu'ya geçtik tekrar Giresun'a döndük, yürüyoruz. Üreticilerimizle buluşuyoruz, ziraat odalarıyla çiftçi temsilcileriyle buluşuyoruz, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hükümetimiz bize bir görev verdi, nihayetinde şunu takdir etmek lazım, daha iyisi beklenebilir. Ben yörenin insanıyım, onu anlayabiliyorum. Bu yörede ölçekler düşük, maliyetler biraz daha yüksek, o beklentileri anlayabiliyorum." şeklinde cevapladı.

Hükümetin, kurumu bölgeye seferber ettiğini vurgulayan Kemaloğlu, bütün imkanlarıyla bölgede olduklarını dile getirdi. Kemaloğlu, küçük ilçelerde belirli günlerde gezici ekiplerle fındık alımı olup olmayacağı yönündeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Biz 13 noktayla başladık, bugün 30 noktaya vardık, yarın muhtemelen 35 nokta. Aynen dediğiniz gibi bugün de toplandık, 'Güce' deniliyor, 'Espiye' deniliyor. Ordu'da başka talepler var. 'Aynen böyle haftanın iki günü geliriz' diyoruz ama belli bir performans olabiliyor. 'Niye?' Depo yok, altyapı yok. Alacaksınız, kamyondan kendi aracınıza yükleyeceksiniz çekileceksiniz. Aynen dediğinizi yapıyoruz, yapacağız, gidiyoruz oralara. Haftanın belli günleri oradaki insanların ayağına varmış oluyoruz, alabildiğimizi alıyoruz, onu kendi depolarımıza çekiyoruz ve yine taleplere göre bunu genişleteceğiz. Ondan bir endişemiz yok, seyyar ekipler kuruyoruz, modüler bir yapı kuruyoruz."

Depoların sayılarının artırılması yönündeki soruya Kemaloğlu, "Depo varsa hemen yarın tutalım' diyoruz, bunda da çok netiz. Arkadaşlar arıyor, depolar buldukça biz o depoları hemen devreye sokacağız inşallah, yeter ki altyapı olsun gerisi bizim için çok kolay bir operasyon." cevabını verdi.

Kemaloğlu, Giresun Limanı'na depo düşünülüp düşünülmediği yönündeki soruyu da "Biz şöyle bakıyoruz. Fındık, üzüm, incir hepsinde depoculuk sorununu çözmedikçe her yıl bu tartışmaları yapıyor olacağız şu veya bu şekilde. 'Neden?' Sorun çok sade, üretici hasadı yapınca iki şey istiyor, bir 'ürünümü koyacağım depo lazım' diyor, iki 'hasada borçlu girdim para lazım' diyor. İki sorunu çözersek biz fındığı öteleriz, piyasayı dengeleriz. Bunu çözemezsek biz bu tartışmaları hep yaparız." şeklinde cevapladı.

Kemaloğlu, hükümetin lisanslı depoculuğa ciddi teşvikler verdiğine de dikkati çekerek, "Yakında ilave teşvikler çıkacak, benim de katıldığım gıda komitesinde de sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek başkanlığında güzel kararlar alındı, açıklanacaktır. O manada inşallah fındıkta da üzümde de incirde de depoculuk için güzel şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.



