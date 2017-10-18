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    Firuz Kanatlı kimdir?

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Firuz Kanatlı, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin önemli markaları arasında yer alan ETİ'nin kurucusu olan Firuz Kanatlı, hayallerindeki bisküvi firmasını doğup büyüdüğü Eskişehir'de kurmuştur. Peki, Firuz Kanatlı kimdir? İşte, hayata gözlerini yuman iş adamı hakkında detaylı bilgiler

    Firuz Kanatlı 1932 yılında Eskişehir'de doğmuştur. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Eskişehir'de okumuş daha sonra Galatasaray Lisesi'ne gitmiş ve oradan mezun olmuştur. Cenevre Üniversitesi'nde işletme okumuştur. Dönüşte babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası'nda çalışmaya başlamıştır. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası olmuştur.

    Kendi iş yapma hayali Firuz Kanatlı'yı iş dalı aramaya yöneltmiştir. Dedelerinin Gümülcine'de ilkel taşlı un değirmeninden başlayarak Türkiye'de un fabrikasına uzanan aile geçmişi ile bağlantılı iş yapma fikri onu önce makarna üretmeye yönlendirmiştir. Şeker hammaddesinin Eskişehir'deki Şeker Fabrikası nedeniyle kolay bulunabilir olmasından dolayı bir dostunun da önerisi ile bisküvi işine girmeye karar vermiştir.

    O dönemde sadece Arı, Ülker, Besler, Haylayf ve İdeal markaları ile bisküvi sadece İstanbul'da üretilmekte iken bisküvi üretimi Anadolu'ya taşınmıştır. Kanatlı, markayı "Bal" adıyla çıkarmak istemiş ancak marka ismini başka biri kullandığından tescil ettirememiştir. Bunun üzerine Eti markasını seçerek 1962 yılında üretime başlamıştır.

    Etiketler: firuz kanatlı kimdir , firuz kanatlı nereli
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