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    Fırtınaya uçakta yakalandılar, o anları böyle anlattılar

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 09:00Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:39

    İstanbul'da kabusa neden olan fırtına ve sağanak hava trafiğinde de sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının kokpit camı, İstanbul semalarındayken dolu isabet etmesi sonucu çatladı. Uçak, kulenin yönlendirmesiyle Çanakkale Havaalanı’na iniş yaparken yolculardan Şakir Bahadır, yaklaşık 2 saat havada kaldıklarını belirtip, "Bir ara, herhalde uçak denize inecek dedik" dedi.

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    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler
    • İstanbulda sağanak ve dolu sonrası inanılmaz görüntüler

    Ercan Havaalanı'ndan dün saat 16.15'te, 183 yolcusuyla İstanbul’a gitmek için havalanan THY’ye ait 'TK 969' sefer sayılı Airbus A321 tipi Balıkesir isimli yolcu uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı’na inişe geçeceği sırada dolu ve fırtınaya yakalandı. Dolunun isabet ettiği uçağın kokpit camı çatladı .Pilot, kulenin yönlendirmesiyle burnunda hasar meydana gelen uçağın yönünü Çanakkale’ye çevirdi. Uçak, Çanakkale Havaalanı’na iniş yaptı.

    Yolculardan bir kısmı karayolu ile İstanbula giderken, bir kısmının ise Çanakkale'de çeşitli otellerde misafir edildi. 

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    "UÇAK DENİZE İNECEK HERHALDE DEDİK"

    Uçaktaki yolculardan 40 yaşındaki Şakir Bahadır, korku dolu o anları şöyle anlattı. 

    "İstanbul Havaalanı’na yaklaştığımız zaman bize dediler ki; 10 ile 15 dakika arası gecikme olacak. 15 dakika oldu, 20 dakika oldu. Uçak alçalmaya başlar gibi oldu. Ama alçalamadı. Baya bir döndük, türbülansa girdik. Bir ara dedik, herhalde uçak denize inecek. Uçak denize inmedi. Uçağın üzerine baya dolu yağdı. İki saate yakın havada kaldık dedi."

    Fırtınaya uçakta yakalandılar, o anları böyle anlattılar

     ATATÜRK HAVALİMANI'NI SU BASTI!

    İstanbul'da etkili olan dolu ve sağanak  Atatürk Havalimanı terminal içerisinde de su basmasına neden oldu.

    Sağanak ve fırtınanın ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali çatısından yağmur suyu terminal içerisine akarken, Türk Hava Yolları'nın businees kontuarı kısa bir süre kullanılamaz hale geldi. 300'lü salonlarda uçağın kalkış saatini bekleyen yolcular bulunduğu alanın su basması nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolcular bu anları telefonlarına kaydetti.

    Bu görüntü sosyal medyada tartışma yarattıBu görüntü sosyal medyada tartışma yarattı

    Etiketler: Fırtına , istanbul , istanbul fırtına , uçak
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