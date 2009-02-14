FÄ±rtÄ±na geliyor

Ä°stanbulâ€™da soÄŸuk bir hava ve yaÄŸÄ±ÅŸ var.

Her an kar da yaÄŸabilir. RÃ¼zgÃ¢r fÄ±rtÄ±naya dÃ¶nebilir deniliyor.

Ãœzerine birde Trabzonspor fÄ±rtÄ±nasÄ±.

Pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbulâ€™da durulmaz deniliyor.

TabiÃ® ki ben diyorum, herkes aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte deÄŸil doÄŸal olarak.

Evet, Trabzonspor fÄ±rtÄ±na gibi esmeye geliyor Ä°stanbulâ€™a

Tahminler de eseceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Galiba Ä°ddaaâ€™da 1 re 3.10 veriyor.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Ben yine temkinli olmakta yarar var diyorum.Nede olsa top yuvarlaktÄ±r.Fakat BeÅŸiktaÅŸ kendi evinde ve kendi seyircisi Ã¶nÃ¼nde olsa da,Motivasyon olarak Trabzonspor bir adÄ±m Ã¶nde olacak.GeÃ§en hafta sonuÃ§larÄ±, basÄ±nda konuÅŸulanlar, yazÄ±lanlar, Mustafa Denizliâ€™nin aÃ§Ä±klamalarÄ±,KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar, henÃ¼z oturmamÄ±ÅŸ ve de oturacaÄŸÄ± belli olmayan kadro, bir tÃ¼rlÃ¼ oluÅŸamayan oyun dÃ¼zeni BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± bir adÄ±m geriye itiyor.Daha Ã¶nceden de yazdÄ±m, Mustafa Denizli ile iki maÃ§tan sonra durum fazla deÄŸiÅŸmeyecek diye.Trabzonspor cephesinde daha umutlu, daha kenetlenmiÅŸ bir kulÃ¼p, inanmÄ±ÅŸ ama koÅŸacak Ã§ok yolu olan ve bunun bilincinde olan, geÃ§en hafta son dakikada da olsa maÃ§Ä± kazanmasÄ±nÄ± bilenBir takÄ±m var. TabiÃ® ki Ä°stanbulâ€™a kazanmaya geliyorlar.ArtÄ±k tek hedefleri var. Oda kazanmak.Hafta iÃ§ersinde bazÄ± televizyonlarda Ersun Yanal hakkÄ±nda birkaÃ§ sÃ¶ylem oluÅŸtu.Birileri kaÅŸÄ±yor Trabzonsporâ€™u. TabiÃ® ki baÅŸarÄ± irdelenir.Ä°rdelensin de ama bu kÃ¶tÃ¼ amaÃ§larla yapÄ±lÄ±yorsa etik deÄŸerlere uymaz.Zaten bunu yapanlar Trabzonsporâ€™un baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± iÃ§lerine sindiremeyenler.ÂErsun Yanalâ€™Ä±n sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi bitiyor olmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸey deÄŸil ki.Biterse bitsin. Zaten her antrenÃ¶rÃ¼n bir sÃ¶zleÅŸme zamanÄ± var. Bu bir gÃ¼n bitecek.Ersun Yanal gitse fazla deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmaz, Ã§Ã¼nkÃ¼ taÅŸlar yerine oturdu bir kez.Kim gelirse gelsin bu kadro korunursa seneye bu takÄ±m % 99 ÅŸampiyon.YaÅŸarsak gÃ¶receÄŸiz.Fakat bunu ÅŸimdi, Trabzonspor zirve yapmÄ±ÅŸken sÃ¶ylemenin ardÄ±ndaki esas neden ne? bu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. TabiÃ® ki etik deÄŸil.Trabzonsporâ€™un oyun dÃ¼zenini tartÄ±ÅŸalÄ±m, aceleciliÄŸini tartÄ±ÅŸalÄ±m.Neden Yattaraâ€™nÄ±n alternatifi Alanzinho, bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m.Mesela bu bÃ¼yÃ¼k bir yanlÄ±ÅŸ. Bu olay Yattaraâ€™yÄ± Trabzonsporâ€™dan soÄŸutabilir.Bu Ã§ok Ã¶nemli bir olay. Ersun Yanalâ€™Ä±n buna Ã§ok dikkat etmesi gerekiyor. Bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m.Her yÃ¶nÃ¼ ile Trabzonsporâ€™un mental antrenmanlarÄ± yok, bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m.Arkada kurulan oyun hÃ¼cum bÃ¶lgelerine aktarÄ±lamÄ±yor, bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m. DeÄŸimli.Mental antrenman dedim de, zaten TÃ¼rkiyeâ€™de bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlarÄ±mÄ±zda yapÄ±lmasÄ± gereken Mental antrenman yapÄ±lmÄ±yor.Hatta bu antrenman Ã§eÅŸidi Ã§ok ta bilinmiyor. YetiÅŸmiÅŸ antrenÃ¶r de yok gibi.KÃ¶ln Spor YÃ¼ksek Okulunda bu konuda azda olsa araÅŸtÄ±rmalar yaparak Ã¶ÄŸrendim.GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde Ã§ok uygulanan bir yÃ¶ntem, ben de bu konuda Ãœniversitede yÃ¼ksek lisans yaparak daha da geliÅŸtirecektim kendimi ama olmadÄ±. Fakat bu konuda yÃ¼zÃ¼cÃ¼ler Ã¼zerinde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m oldu. Kendi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m futbol takÄ±mÄ±nda da Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m oldu. Ã‡ok Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bir haftada sporsularda etkisini gÃ¶rebiliyoruz. Bu mental antrenmanÄ±n KatkÄ±sÄ± %8 veya % 10 olmaktadÄ±r. Bu aslÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼zde. Bununla ilgili Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta geniÅŸ bir yazÄ± yazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°nÅŸallah birkaÃ§ antrenÃ¶r arkadaÅŸ okur da yararlÄ± olur.Ä°ÅŸte TÃ¼rkiyeâ€™mizde maalesef Mental antrenman eksikliÄŸi Ã§ok, hatta hiÃ§ yok.Neyse Ã§ok teknik konulara girdim, kusura bakmayÄ±n.Pazar gÃ¼nÃ¼ her iki takÄ±ma baÅŸarÄ±lar diliyorum.Ä°yi oynayan, hak eden kazansÄ±n.Centilmenlik kazansÄ±n.TÃ¼rk futbolu kazansÄ±n.