FÄ±rtÄ±na geliyor

Ä°stanbulâ€™da soÄŸuk bir hava ve yaÄŸÄ±ÅŸ var.
Her an kar da yaÄŸabilir. RÃ¼zgÃ¢r fÄ±rtÄ±naya dÃ¶nebilir deniliyor.
Ãœzerine birde Trabzonspor fÄ±rtÄ±nasÄ±.
Pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbulâ€™da durulmaz deniliyor.
TabiÃ® ki ben diyorum, herkes aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte deÄŸil doÄŸal olarak.
Evet, Trabzonspor fÄ±rtÄ±na gibi esmeye geliyor Ä°stanbulâ€™a
Tahminler de eseceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Galiba Ä°ddaaâ€™da 1 re 3.10 veriyor.
Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor
Ben yine temkinli olmakta yarar var diyorum.
Nede olsa top yuvarlaktÄ±r.
Fakat BeÅŸiktaÅŸ kendi evinde ve kendi seyircisi Ã¶nÃ¼nde olsa da,
Motivasyon olarak Trabzonspor bir adÄ±m Ã¶nde olacak.
GeÃ§en hafta sonuÃ§larÄ±, basÄ±nda konuÅŸulanlar, yazÄ±lanlar, Mustafa Denizliâ€™nin aÃ§Ä±klamalarÄ±,
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar, henÃ¼z oturmamÄ±ÅŸ ve de oturacaÄŸÄ± belli olmayan kadro, bir tÃ¼rlÃ¼ oluÅŸamayan oyun dÃ¼zeni BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± bir adÄ±m geriye itiyor.
Daha Ã¶nceden de yazdÄ±m, Mustafa Denizli ile iki maÃ§tan sonra durum fazla deÄŸiÅŸmeyecek diye.
Trabzonspor cephesinde daha umutlu, daha kenetlenmiÅŸ bir kulÃ¼p, inanmÄ±ÅŸ ama koÅŸacak Ã§ok yolu olan ve bunun bilincinde olan, geÃ§en hafta son dakikada da olsa maÃ§Ä± kazanmasÄ±nÄ± bilen
Bir takÄ±m var. TabiÃ® ki Ä°stanbulâ€™a kazanmaya geliyorlar.
ArtÄ±k tek hedefleri var. Oda kazanmak.
Hafta iÃ§ersinde bazÄ± televizyonlarda Ersun Yanal hakkÄ±nda birkaÃ§ sÃ¶ylem oluÅŸtu.
Birileri kaÅŸÄ±yor Trabzonsporâ€™u. TabiÃ® ki baÅŸarÄ± irdelenir.
Ä°rdelensin de ama bu kÃ¶tÃ¼ amaÃ§larla yapÄ±lÄ±yorsa etik deÄŸerlere uymaz.
Zaten bunu yapanlar Trabzonsporâ€™un baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± iÃ§lerine sindiremeyenler.Â
Ersun Yanalâ€™Ä±n sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi bitiyor olmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸey deÄŸil ki.
Biterse bitsin. Zaten her antrenÃ¶rÃ¼n bir sÃ¶zleÅŸme zamanÄ± var. Bu bir gÃ¼n bitecek.
Ersun Yanal gitse fazla deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmaz, Ã§Ã¼nkÃ¼ taÅŸlar yerine oturdu bir kez.
Kim gelirse gelsin bu kadro korunursa seneye bu takÄ±m % 99 ÅŸampiyon.
YaÅŸarsak gÃ¶receÄŸiz.
Fakat bunu ÅŸimdi, Trabzonspor zirve yapmÄ±ÅŸken sÃ¶ylemenin ardÄ±ndaki esas neden ne? bu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. TabiÃ® ki etik deÄŸil.
Trabzonsporâ€™un oyun dÃ¼zenini tartÄ±ÅŸalÄ±m, aceleciliÄŸini tartÄ±ÅŸalÄ±m.
Neden Yattaraâ€™nÄ±n alternatifi Alanzinho, bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m.
Mesela bu bÃ¼yÃ¼k bir yanlÄ±ÅŸ. Bu olay Yattaraâ€™yÄ± Trabzonsporâ€™dan soÄŸutabilir.
Bu Ã§ok Ã¶nemli bir olay. Ersun Yanalâ€™Ä±n buna Ã§ok dikkat etmesi gerekiyor. Bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m.
Her yÃ¶nÃ¼ ile Trabzonsporâ€™un mental antrenmanlarÄ± yok, bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m.
Arkada kurulan oyun hÃ¼cum bÃ¶lgelerine aktarÄ±lamÄ±yor, bunu tartÄ±ÅŸalÄ±m. DeÄŸimli.
Mental antrenman dedim de, zaten TÃ¼rkiyeâ€™de bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlarÄ±mÄ±zda yapÄ±lmasÄ± gereken Mental antrenman yapÄ±lmÄ±yor.
Hatta bu antrenman Ã§eÅŸidi Ã§ok ta bilinmiyor. YetiÅŸmiÅŸ antrenÃ¶r de yok gibi.
KÃ¶ln Spor YÃ¼ksek Okulunda bu konuda azda olsa araÅŸtÄ±rmalar yaparak Ã¶ÄŸrendim.
GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde Ã§ok uygulanan bir yÃ¶ntem, ben de bu konuda Ãœniversitede yÃ¼ksek lisans yaparak daha da geliÅŸtirecektim kendimi ama olmadÄ±. Fakat bu konuda yÃ¼zÃ¼cÃ¼ler Ã¼zerinde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m oldu. Kendi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m futbol takÄ±mÄ±nda da Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m oldu. Ã‡ok Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bir haftada sporsularda etkisini gÃ¶rebiliyoruz. Bu mental antrenmanÄ±n KatkÄ±sÄ± %8 veya % 10 olmaktadÄ±r. Bu aslÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼zde. Bununla ilgili Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta geniÅŸ bir yazÄ± yazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°nÅŸallah birkaÃ§ antrenÃ¶r arkadaÅŸ okur da yararlÄ± olur.
Ä°ÅŸte TÃ¼rkiyeâ€™mizde maalesef Mental antrenman eksikliÄŸi Ã§ok, hatta hiÃ§ yok.
Neyse Ã§ok teknik konulara girdim, kusura bakmayÄ±n.
Pazar gÃ¼nÃ¼ her iki takÄ±ma baÅŸarÄ±lar diliyorum.
Ä°yi oynayan, hak eden kazansÄ±n.
Centilmenlik kazansÄ±n.
TÃ¼rk futbolu kazansÄ±n.