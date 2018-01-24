Fırtınanın etkisiyle karaya oturdu

Muğla'nın Ula ilçesinde, Akyaka Limanı açıklarında demirli olan ve lodosun etkisiyle halatları kopan "NO.20" isimli atık toplama gemisi sürüklenmeye başladı.

Dalgalarla bir süre açıklarda sürüklenen gemi Akçapınar sahili açıklarında kuma oturdu.

İçinde mürettebatın olmadığı atık toplama gemisi, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çekilecek.

Akçapınar Mahallesi muhtarı Şükrü Arslan, geminin sahipleri ile sahil güvenlik ekiplerine bilgi verdiğini söyledi.

Geminin çekilmemesi halinde kısa süre sonra yine fırtınayla sahile gelebileceğini aktaran Arslan, "Bu nedenle yetkililere haber verdik, kurtarılmasını bekliyoruz." dedi.



