Fırtına Avrupa’da dokuz can aldı

ALMAN Meteoroloji Enstitüsü, özellikle ülkenin kuzeyinde fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgar hızının saatte 140 kilometreye ulaşabileceğini duyuran enstitü, bu nedenle Kuzey Denizi’ne yakın Schleswig Holstein, Bremen, Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletleri için fırtına uyarısında bulundu.

Hamburg’da fırtınadan dolayı devrilen inşaat iskelesi üzerine düşen 38 yaşındaki bir kişi öldü.

Ayrıca uyarıdan dolayı Kuzey Denizi’ndeki adalara feribot seferleri yapılamadı. Flensburg kentinde çocuk yuvaları tatil edilirken, okulların kapatılması tavsiyesinde bulunuldu.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), fırtınanın hızının saatte 120 kilometreye ulaşacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kırmızı ve turuncu alarm verilen ülkede, fırtına yüzünden bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamaların yaşandığı Hollanda’da, en az dört kişi ağaçların devirmesi sonucu yaralandı. Ülkenin en büyük havaalanı Schiphol’deki uçak seferlerinde önemli aksamalar yaşanırken çok sayıda uçuş iptal edildi.

Ayrıca, ülkenin pek çok yerine tren ve toplu taşıma seferlerinde de büyük aksamalar yaşandı. Güvenlik için köprülerin kapalı kalması nedeniyle nakliye taşıyan gemiler gidecekleri yerlere gecikmeli ulaştı.

PARK VE MAZARLIKLAR KAPATILDI

Belçika’nın başkenti Brüksel ve Liege şehirlerinde rüzgarın hızı saatte 80-90 kilometreye ulaştı. Şiddetli yağışın olduğu şehirlerde, bazı yollar kırılan ağaç dalları nedeniyle kapandı, elektrik kabloları zarar gördü.

Liege itfaiyesi yetkilileri, 20’den fazla yola müdahale ettiklerini bildirdi. Brüksel’de ise itfaiyeciler, kırılan ve düşen ağaç dalları nedeniyle yaklaşık 96 farklı yerde operasyon gerçekleştirdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Brüksel’de ağaçların yoğun olduğu park ve mezarlıklar geçici olarak kapatıldı.

ÖLENLERİN 4’Ü AYNI AİLEDEN

İtalya’da olumsuz hava koşulları etkisini ilk olarak geçen cumartesi gecesi gösterdi. Yetkililer, özellikle ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya bölgesi için turuncu alarm verirken, bu alarm nedeniyle Serie A’daki Sampdoria-Roma maçı tedbirler kapsamında ertelendi.

İtalya’nın kuzeybatı ve batı sahillerinde etkisini gösteren aşırı yağış, Livorno kenti ve çevresini ciddi boyutlarda etkiledi. Bölgedeki dere yataklarının taşması, Livorno kent merkezinde sele yol açarken Livorno’nun etrafındaki kırsal kesimlerde de toprak kaymaları yaşandı.

Kent merkezindeki selde 4’ü aynı aileden olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi.

Livorno Belediye Başkanı Filippo Nogarin, selden 15 bin ailenin etkilendiğini ve yaklaşık 1 milyar euro maddi zararın oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

İtalyan basınında, sel felaketlerine karşın hükümet tarafından ayrılan maddi kaynakların proje yetersizliği nedeniyle hiç kullanılmadığının ortaya çıkarılması yerel yönetimler, devlet kurumları ve hükümet arasında polemiğe yol açtı.

TRAFİK AKSADI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Birleşik Krallık genelini etkisi altına alan ‘Aileen’ adlı fırtına, ulaşımda aksamalara sebep olurken adadaki bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Ülkenin Ulusal Meteoroloji Ofisi’nden yapılan açıklamada, Galler ve İngiltere’nin kuzey ile orta bölgelerinde etkili olan rüzgarların saatteki hızının 120 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı kara ve demiryollarında aksamalar gerçekleşirken fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 70 bin hane ve iş yeri elektriksiz kaldı.

FRANSA TURUNCU ALARM VERDİ

Fransa’da 8 bölgede aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle 4 dereceli uyarı sisteminin ikinci derecesi olan turuncu alarm verildi. Alarm, ülkenin kuzeydoğusundaki alan Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Seine-et-Marne ve Bas-Rhin bölgelerinde geçerli oldu.

Bu bölgelerde akşam saatlerinde beklenen şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açabileceği, ayrıca bazı yolların kapanmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde ikamet eden kişilere özellikle seyahat sırasında dikkatli olma ve yetkililerin açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu.

DANİMARKA HALKI UYARDI

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nden (DMI) yapılan açıklamaya göre, Danimarka’nın özellikle Sjaelland adasının güney bölümü ile Bornholm adası fırtına hızına ulaşacak şiddetli rüzgarların etkisinde kalacak.

Fırtınadan dolayı halkı uyaran DMI, şiddetli fırtınadan etkilenebilecek araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi. Kopenhag-Rönne arasındaki bugün yapılması gereken arabalı feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle köprüler için de uyarılar yapıldı.