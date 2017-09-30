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    First Lady’nin tarzı Fransız değil mi?

    AA
    30.09.2017 - 14:04 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un Fransız yaşam tarzını simgeleyen kıyafetler giymediği iddiasıyla imza kampanyası başlatıldı.

    MESOPINIONS internet sitesinde 22 Eylül’de başlatılan ve Brigitte Macron’un resmi kabullerde giydiği kıyafetlerin tarzının ‘uygun olmadığı’ görüşünün savunulduğu kampanyaya bugüne kadar 4 bin 432 kişi imza attı. Kampanya duyurusunda, Fransa’yı temsil etmenin bazı değerleri de temsil etmek anlamına geldiği belirtilerek, Brigitte Macron daha uygun kıyafetler giymeye çağrıldı. 

    First Lady’nin tarzı Fransız değil mi

    “Cumhurbaşkanlığı seremonileri moda haftası değildir” ifadesinin kullanıldığı duyuruda, bu kampanyayla Brigitte Macron’un aşağılanmadığı, yaşı, kabiliyetleri ve özel yaşamının yargılanmadığı kaydedildi.

    First Lady’nin tarzı Fransız değil mi

    Kampanyanın yer aldığı duyuru sayfasında ayrıca Brigitte Macron’un derin bacak dekolteli iki fotoğrafına da yer verildi.

    First Lady’nin tarzı Fransız değil mi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (39) ile eşi Brigitte Macron (64) arasındaki yaş farkı ve Brigitte Macron’un giydiği kıyafetler Fransa kamuoyunda sık sık gündeme geliyor.

    First Lady’nin tarzı Fransız değil mi

    First Lady’nin tarzı Fransız değil mi

    First Lady’nin tarzı Fransız değil mi

    Etiketler: Brigitte Macron , first lady , Emmanuel Macron
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