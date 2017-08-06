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    First Lady manevi annesi oldu

    İHA
    06 Ağustos 2017 - 10:46Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 10:46

    Fransa Cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron, Beauval hayvanat bahçesinde cuma gecesi doğan pandanın manevi annesi oldu.

    HAYVANAT bahçesinin Twitter hesabından paylaşılarak kesinlik kazanan ve bir süredir konuşulan manevi anneliğin kabul edildiği öğrenildi. First Lady’nin pandanın doğumundan sonra hayvanat bahçesi yöneticisi Rodolphe Delord’u aradığı ve ekibi tebrik ettiği bildirildi. Manevi anne olarak Brigitte Macron’un ilk görevi, Çin’den ‘ödünç’ verilen pandanın doğan bebeğine Çin’den verilecek ismi onaylamak olacak. Fransa’ya ödünç verilen anne ve baba pandanın bebeğinin de Çin’e ait olduğu ve 3 yıl sonra yeterince büyüdüğünde Çin’e gönderileceği açıklandı.

    Etiketler: FRANSA , Panda , Çin , first lady
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