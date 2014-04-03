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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Fırınlanmış incik eti

3 Nisan 2014

İncik etlerini bol suyla yıkayıp, su dolu bir tencerede 5 dakika bekletin. Böylece kemik kırıkları suya geçecektir.

Etleri süzdükten sonra, üzerine çıkacak kadar sıcak suyla, orta ısılı ateşte haşlanmaya bırakın.
Etler yumuşayıp, kemiklerinden ayrılacak kıvama gelinceye kadar pişirip ocaktan alın.
Sosu hazırlamak için; yoğurt, salça, tereyağı, tuz ve karabiberi bir kâsede karıştırın.
Ilık haldeki incik etlerini sudan çıkarıp hazırladığınız sosa iyice bulayın. Ardından bir fırın kabına yan yana yerleştirin. Haşlama suyundan 2 su bardağı kadar alıp fırın kabına aktarın.
Etleri, 175 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika, üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.

Malzeme listesi

6 adet incik eti

Sosu için;

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz, karabiber
2 su bardağı et suyu

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