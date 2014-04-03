Fırınlanmış incik eti

Etleri süzdükten sonra, üzerine çıkacak kadar sıcak suyla, orta ısılı ateşte haşlanmaya bırakın.

Etler yumuşayıp, kemiklerinden ayrılacak kıvama gelinceye kadar pişirip ocaktan alın.

Sosu hazırlamak için; yoğurt, salça, tereyağı, tuz ve karabiberi bir kâsede karıştırın.

Ilık haldeki incik etlerini sudan çıkarıp hazırladığınız sosa iyice bulayın. Ardından bir fırın kabına yan yana yerleştirin. Haşlama suyundan 2 su bardağı kadar alıp fırın kabına aktarın.

Etleri, 175 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika, üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirip servis yapın.

Malzeme listesi

6 adet incik eti



Sosu için;



1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz, karabiber

2 su bardağı et suyu