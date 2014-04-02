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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Fırında peynirli mezgit bığlama

2 Nisan 2014

Mezgit balığını balıkçınıza fileto olarak hazırlatın.

Yani kılçık, kemik ve derilerini çıkarttırın. Balık parçalarını yıkayıp süzün. (Mezgit yoksa levrek ya da dil balığı gibi beyaz etli başka bir balık da kullanabilirsiniz.)
Kibrit büyüklüğünde 6 adet beyaz peynir hazırlayın. Domatesleri yarım santim kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Sivri biberleri incecik doğrayın. Orta boy bir fırın kabını sıvıyağla yağlayıp balık parçalarını aralarında boşluk bırakarak kaba yerleştirin.
Balık parçalarının üzerlerine sırasıyla beyaz peynir, domates ve sivri biber yerleştirin. 1 bardak diyet sütü balıkların üzerine gezdirin. Üzerlerine tane karabiber serpin. (Peynir tuzlu olduğu için tuz serpmenize gerek yok.) Balıkları 5 dakika önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında peynirler eriyinceye kadar, 25 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servis yapın.

Malzeme listesi

* 6 parça mezgit fileto
(veya herhangi bir çeşit beyaz balık)
* 1 su bardağı diyet süt
* 6 parça yağsız beyaz peynir (kibrit kutusu büyüklüğünde)
* 6 dilim domates (halkalar halinde dilimlenmiş)
* 2 adet yeşil sivri biber
* 8-10 adet tane karabiber
* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

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