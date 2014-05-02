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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Fırında patlıcan köftesi

2 Mayıs 2014

Patlıcanları yıkayıp kağıt havluyla kurulayın. Ocağın üzerinde ya da fırın ızgarasında közleyin. İyice yumuşayan patlıcanların kabuklarını, sap kısmından aşağıya doğru soyun.

Akan suyun altında yıkayıp avuçlarınız arasında sıkın ve keskin bir bıçakla ince ince dilimleyerek derin bir kaba aktarın.
Üzerine incecik doğradığınız biberleri ve maydanozu koyun. Soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesleri de ekleyin. Tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı pul biberi serpiştirin.
Üzerine yumurtayı kırıp kıymayı ilave ettikten sonra malzemeleri iyice yoğurun.
25-30 santim çapında, yuvarlak ya da orta boy kare bir fırın tepsisini 1 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.
Hazırladığınız köfte harcını bastırarak, yarım santim kalınlığında tepsiye yayın. Patlıcan köftesinin üzerini incecik doğradığınız domates dilimleriyle süsledikten sonra 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ayarladığınız fırında 35-40 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız yemeğin biraz ılınmasını bekleyip dilimleyerek servise sunun. Yanında haşlanmış sebzelerle ikram edebilirsiniz.

Malzemeler

* 2 adet orta boy patlıcan
* 1 adet büyük boy çarliston biber
* 1 demet maydanoz
* 2 adet orta boy domates
* 1 adet yumurta
* 300-400 gr yağsız köftelik kıyma
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pul biber
* 1 yemek kaşığı sıvıyağ

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