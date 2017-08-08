Fırında dehşet! Kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Cevat Taşdelen, yanında çalışan Ümmmühan Y.’nin eşi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sabah saatlerinde Kandıra Akdurak Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Y. Adlı kişi, eşi ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Cevat Taşdelen’in fırınına gitti. Fırına gider gitmez eşi Ümmühan Y. Ve Cevat Taşdelen’e silahını doğrultan Hasan Y., 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan mermilerle yaralanan ikili kanlar içinde yerde kaldı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Cevat Taşdelen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ümmühan Y. İse ilk müdahalenin ardından M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevat Taşdelen’in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Tedavi altına altına alınan Ümmühan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay sonrası kaçan Hasan Y. Polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.



