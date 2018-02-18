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Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

AA
18.02.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

Batman'da küçük atölyesini zamanla geliştirerek hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretiminin yapıldığı fabrikaya dönüştüren Aziz Yavuz, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor.

Batman'da uzun yıllar fırıncılık yapan Aziz Yavuz, ekmek pişirme makinelerini tamir etmekte zorlanınca İstanbul'da aldığı eğitimle girişimci oldu.

Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

Yavuz, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) açtığı küçük atölyeyi zamanla geliştirerek, 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 14 bin metrekare alana kurulu fabrikaya dönüştürdü. Fabrikasında hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretimini yapan Yavuz, bu ürünleri Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, İran, Estonya, Letonya, Bosna Hersek, Litvanya'ya ihraç ederek, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon dolar katkı sağlıyor.

Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

 

 

6 KARDEŞİYLE FIRINCILIK YAPIYORDU

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman'da uzun yıllar 6 kardeşi ile fırıncılık yaptıklarını ancak fırınları arızalandığı zaman bölgede fırın tamircisi bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, bozulan ekmek pişirme makinelerini kendilerinin tamir etmeye çalıştığını söyledi.

Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

Daha sonra İstanbul'da bu konuda 6 aylık eğitim gördüğünü belirten Yavuz, eğitimin ardından Batman'da fırıncılığın yanı sıra bölge illerine teknik servis desteği vermeye başladığını ifade etti.

Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

 

İŞLERİNİ ZAMANLA BÜYÜTTÜ

OSB'de açtıkları küçük atölyeyi zamanla geliştirdiklerini dile getiren Yavuz, son 5 yıldır da hamur teknelerinin yanı sıra hamur kesme ve tartma, hamur eleme, çevirme, dinlendirme, şekil verme makineleri, tava arabası ve ekmek pişirme fırınlarının seri üretimine geçtiklerini belirtti.

Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

Ürünlerini 9 ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Yavuz, yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine yılda 8 milyon dolar katkı sağladıklarını aktardı.
Hedeflerinin, ürünlerini 20 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine 15 milyon dolar katkı sağlamak olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

"Sayın Cumhurbaşkanımızın iş dünyasından ilave 2 istihdam çağrısı üzerine ben de sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki 'İnşallah en kısa zamanda 2 değil, 15 personel daha istihdam edeceğim. Fabrikada şu an 50 kişi istihdam ediliyor."

Etiketler: girişimcilik , fırıncılık , osb
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