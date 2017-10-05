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Fırfırlı eteklerle kombin yaparken nelere dikkat etmelisiniz?

Eteklerde son iki sezonun trendi fırfırlar. İşte fırfırlı etekleri doğru kombinlemenin sırları...

Fotoğraflar: Pinterest
05.10.2017 - 10:44

Fırfır trendi son iki sezona damga vuruyor. Bluzlardan elbiselere, şortlardan eteklere kadar pek çok moda parçası fırfırın dinamik havasına ayak uyduruyor. Fırfırlı etekler ise farklı renkleriyle bu sezon en ideal parçalar arasında girmeyi başarıyor. Peki, fırfırlı eteklerle kombin yaparken nelere dikkat etmelisiniz?

Sade üstlerle kombin yapın

Fırfırlı etekler kendi başlarına yeteri kadar gösterişli oldukları için bu parçaları sade üstlerle kombinlemek gerekiyor. Desenli ve fırfırlı bir etek tercih ettiyseniz bluz seçiminizi tek renk ve sade bir modelden yana yapmalısınız.

Fırfırlı eteklerle kombin yaparken nelere dikkat etmelisiniz

Basenleriniz genişse tek kat fırfırlı etekler size göre

Basenleri geniş olanlar için tek kat fırfırlı etekler bu trendi takip etmenin daha iyi bir yolu olabilir. Fırfır sayısı arttıkça vücut proporsiyonu da aynı oranda arttığı için kilolu görünme ihtimaliniz fazlalaşıyor.

İnce yapılılar için desenli ve katlı etekler ideal

Minyon vücut hatlarına sahipseniz fırfırlı etek kombinleri size çok uygun. Fırfırlı etek seçiminizi kısa ve desenli modellerden yana kullanabilirsiniz. Birden çok katı olan fırfırlı etekler sizi havalı gösterebilir.

Fırfırlı eteklerle kombin yaparken nelere dikkat etmelisiniz

Diz altı fırfırları kalın bacak yapısını kamufle ediyor

Bacaklarınız kalınsa diz altında fırfır olan modellerle bacaklarınızı güzel bir şekilde kamufle edebilirsiniz. Transparan detaylı modeller veya A kesim etekler size göre. Fırfırların sadece etek ucunda yer alması burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta. Böylece tüm dikkati bileklerinize çekebilirsiniz.

Fırfırlı eteklerle mutlaka kemer kullanın

Fırfırlı etekler salaş bir tarz edinmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Elbisenin daha hoş gözükmesi içinse belinize kalın bir kemer takarak oldukça hoş bir görünüm yaratabilirsiniz.

Fırfırlı eteklerle kombin yaparken nelere dikkat etmelisiniz

Siyah ve koyu tonlar ince bir form için ideal

Fırfır başlı başına hareketli bir tasarım olduğu için fırfırlı etekleri siyah veya koyu tonlarda seçerek daha derli toplu bir görünümün yanında göz yanılsaması yaratarak daha düzgün vücut proporsiyonu elde edebilirsiniz.

Kısa fırfırlı eteklerle stiletto veya sandaletlerinizi kombinleyin

Kısa fırfırlı eteklerle şık bir ortamda stiletto veya sandalet giyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken detay ayakkabı seçimini olabildiğince sade tutmak. Zarif ve sade bir ayakkabı ile harika kombinler oluşturabilirsiniz.

Fırfırlı eteklerle kombin yaparken nelere dikkat etmelisiniz

Vintage bir görüntü için dikine fırfır etekler kullanın

Dikine fırfırlar vintage ruhunu üzerinizde taşımanıza yardım eder. Sade tişört modelleriyle bu tarz fırfırlı etekleri kombinleyebilir ve sneaker'larınızla günlük şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

Fırfırlı eteklerin en iyi eşlikçisi mini boy çantalar

Fırfırlı eteklerle büyük boy çantalar yerine mini formlu çantalar tercih etmelisiniz. Böylece başrolü fırfırlı eteğinize bırakabilirsiniz.

Fırfırlı eteklerle kombin yaparken nelere dikkat etmelisiniz

Maksi fırfırlı etekleri yüksek topuklarla değil düz sandaletlerle tamamlayın

Uzun fırfırlı eteklerinizi bohem bir stil için sade ve düz sandaletlerle birlikte giyebilirsiniz. Böylece hem klas hem de stil sahibi bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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