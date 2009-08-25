Fırfır yapma Keita!

Bizim Abdul Kader Keita da, bana langırt adamları hatırlatıyor.
Ayakları öyle hızlı hareket ediyor ki, rakip ne olduğunu kavrayamadan çalımı yiyor.
İskender Baydar yazıyor
Siz başlığa bakmayın…
Fırfıra devam Keita…
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Keita için “Genç yetenek, genç yıldız” tanımlamalarını sıkça duyuyorum.
Evet, genç… 28 yaşında… Ağustos 1981 doğumlu…
Yani, Haziran 1981 doğumlu Elano ile aynı yaşta...
Ama onlardan daha genci var…
Milan Baros, Ekim 1981 doğumlu…
Her nedense ona “Tecrübeli golcü” deniliyor.
Yaşlı mı gösteriyor ne?!’
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Arda mı?
O daha bebek.
“Büyük kaptan” Ocak 1987 doğumlu…
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Geçen Pazar bir dostuma rastladım…
“Maça gitmiyor musun” diye sordum.
“Yok” dedi, taraftar olarak dinlenme hakkını kullanıyormuş, “Her maç 4-5 defa gol atan futbolcuların ismini bağırmaktan yoruldum” diye ekledi.
İşin esprisi bir yana, Galatasaray taraftarının şu sıralar ortak bir dileği var:
Keşke her akşam maç olsa…
Çünkü sahadakiler oynamaya, bizler izlemeye doyamıyoruz.