Firefox'un logosu değişiyor! İşte yeni hali

Firefox 57 şu anda Nightly kanalında, geliştirme aşamasında, yani üzerinde hala büyük değişiklikler yapılıyor. Bu sürüm birkaç sene önce çıkarılan Australis'ten beri olan en büyüklerinden biri olacak. Yeni Photon UI'yi tanıtmak için Mozilla, tarayıcıya daha düz bir logo da verebilir. Bu tahmin, Nightly derlemelerindeki yeni simgeye dayanıyor.

Yeni logo, logonun düzleştirilmesini tamamlıyor gibi. Australis ile tilkinin üst yarısı düzleştirilmiş, kuyruğun bazı kısımları dikenli bırakılmıştı; Photon ile kuyruk da düzleştirildi ve düz ikona geçiş tamamlandı. Yeni logonun Nightly sürümlerindeki farklı rengine rağmen, normal ve stabil Firefox derlemelerinde bildiğimiz turuncu, mavi ve sarı renklerde geleceğini varsayabiliriz.





İşte beklenen yeni logo

Firefox 57 kullanıcıların hemen fark edeceği özellikler de getiriyor, ama bazı görünmeyen ve hız ve güvenliği arttıran özelliklerle de donatılmış. Aşağıdakiler zaten çıkarılan veya Firefox 57 ile birlikte çıkacak olan bazı özellikler.

-Ekran görüntüsü yakalama ve paylaşma özelliği

-"Stylo" denen Quantum CSS'nin dahil edilişi

-Quantum Flow ile daha iyi tepki

-Çoklu işlem desteği

-Yeni bir performans ayarları sekmesi

-Yeni Photon UI

-Ek bölge güvenliği

Tüm bu özellikleri bugün Firefox Nightly ile deneyebilirsiniz, ama bir şeyler alışık olduğunuzdan daha az stabil olabilir.



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