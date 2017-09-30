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    Hürriyet >Teknoloji>Firefox'un en yeni sürümü yayında! İşte yeni özellikler

    Firefox'un en yeni sürümü yayında! İşte yeni özellikler

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 06:13 | Son Güncelleme:

    Kasım'da Firefox Quantum'u yayınlamaya hazırlanan Mozilla, Firefox 56'yı piyasaya sürdü.

    Bir dizi değişiklikle gelen Firefox 56'da ekran görüntüsü alma işlevi, sekmeleri gönderme işlevi ve İngilizce dilinde daha iyi form doldurma özellikleri bulunuyor. Şimdiye dek test aşamasında olan ekran görüntüsü aracına daha önce rastlamış olabilirsiniz. Firefox 56'yla birlikte işlev, herkese açılmış bulunuyor.

    Firefox Mobile'da bir süredir bulunan sekme gönderme işlevi, artık masaüstü ve diğer mobil uygulamalarda da çalışıyor. Böylece web bağlantılarını Telegram veya diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden göndermenize gerek kalmıyor.

    ABD'deki kullanıcılara sunulan otomatik doldurma işlevi ise örneğin alışveriş sitelerinde adres alanı gibi alanlar için öneriler sunuyor. Bu tür alanları ilk kez doldurduğunuzda Firefox'tan verileri saklamaya yönelik bir teklif alıyorsunuz.

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    Etiketler: mozilla , firefox , web tarayıcı
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