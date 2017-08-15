MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Firari sahte estetikçi: 'Swinger'ı ben ortaya çıkardım'

    Firari sahte estetikçi: 'Swinger'ı ben ortaya çıkardım'

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 14:22Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 14:26

    Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddiasıyla yargılanırken hükümlü bulunduğu Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan kuaför Soner Gülnaz yakalandı. Gülnaz, adliye çıkışında gazetecilere, "Swinger çetesini ortaya çıkardım. Cezaevinde üzerime adam yolladılar" iddiasında bulundu.

    Adana’da polis ekipleri tarafından yakalanan sahte estetikçi kuaför Soner Gülnaz, sevk edildiği adliyedeki ifadesinden sonra kaçtığı açık cezaevinin yanındaki kapalı cezaevine gönderildi. Adliyeden çıkartılıp cezaevine götürülürken açıklama yapan Soner Gülnaz, açık cezaevinde 2 cezaevi infaz görevlisinin şiddet gördüğünü öne sürdü.

    Gülnaz, adliye çıkışında gazetecilere, "Adım, Soner Gülnaz, 1983 doğumluyum. Adanalıyım. Swinger çetesini ortaya çıkardım. Bütün şahısların hepsini biliyorum. Cezaevinde üzerime adam yolladılar. 2 gardiyandan şiddet gördüm. Bana değişik şeylerde bulundular" iddiasında bulundu.

    Soner Gülnaz, daha sonra polisler tarafından kapalı cezaevine götürüldü.

    DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş'in dudakları, nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dolgu yaptırmasının ardından aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

    Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner Gülnaz'ın, başkalarına da dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma sonunda Soner Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava daha açılarak, tüm dosyalar birleştirilmişti.

    Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanığın, 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine mağdur Merve Keleş de 3 Ağustos'ta karara itiraz etmiş ancak reddedilmişti. Soner Gülnaz, geçtiğimiz günlerde Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için gönderildiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etmişti.

    Etiketler: sahte estetikçi , Soner Gülnaz , ADANA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri