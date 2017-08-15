Firari sahte estetikçi: 'Swinger'ı ben ortaya çıkardım'

Adana’da polis ekipleri tarafından yakalanan sahte estetikçi kuaför Soner Gülnaz, sevk edildiği adliyedeki ifadesinden sonra kaçtığı açık cezaevinin yanındaki kapalı cezaevine gönderildi. Adliyeden çıkartılıp cezaevine götürülürken açıklama yapan Soner Gülnaz, açık cezaevinde 2 cezaevi infaz görevlisinin şiddet gördüğünü öne sürdü.

Gülnaz, adliye çıkışında gazetecilere, "Adım, Soner Gülnaz, 1983 doğumluyum. Adanalıyım. Swinger çetesini ortaya çıkardım. Bütün şahısların hepsini biliyorum. Cezaevinde üzerime adam yolladılar. 2 gardiyandan şiddet gördüm. Bana değişik şeylerde bulundular" iddiasında bulundu.

Soner Gülnaz, daha sonra polisler tarafından kapalı cezaevine götürüldü.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş'in dudakları, nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dolgu yaptırmasının ardından aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner Gülnaz'ın, başkalarına da dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma sonunda Soner Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava daha açılarak, tüm dosyalar birleştirilmişti.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanığın, 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine mağdur Merve Keleş de 3 Ağustos'ta karara itiraz etmiş ancak reddedilmişti. Soner Gülnaz, geçtiğimiz günlerde Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için gönderildiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etmişti.