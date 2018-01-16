Firari medyum suç makinesi çıktı: Uçağın kalkmasını bile engellemiş!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre: 51 yaşındaki Hülya K. 24 Kasım 2014’de, Medyum Meryem Şanlıer’e ait internet sitesindeki irtibat telefonunu aradı. İsminin Meryem olduğunu söyleyen medyum, Hülya K.’ya 600 lira öderse kısmetini açacağını söyledi.

Hülya K., 600 TL’yi Atike İ., adına havale yaptı. Medyum Meryem, işleminin uzun ve zor olduğunu söyleyerek 4 bin 250 TL daha istedi. Onu da aynı hesaba gönderdi. Ardından Hülya K.’yı arayan Kemal Hoca adındaki şahıs 13 bin 500 TL daha borcu olduğunu ve hemen ödemesi gerektiğini söyledi. Parayı vermek istemeyen Hülya K.’yı tehdit etti. Dolandırıldığını anlayan Hülya K., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

1,5 YILDIR FİRARDA

Savcılık, “0....” numaralı GSM hattının Atike İ. adına kayıtlı olduğunu ve Sonay İ. (38) tarafından kullanıldığını tespit etti. iddianamede, Sonay İ.’nin “Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık”, “Yağma Suçuna Teşebbüs” ve “Hakaret” suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Atike İ. ve Kaan T.’nin ise “Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık”, “Yağma Suçuna Teşebbüs” 7,5 yıldan 16.5 yıla kadar hapsi istendi.

Davanın ilk celsesinde, Bolu Cezaevi’nden Haziran 2016’da firar eden Sonay İ.’nin yeniden savunması alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekim 2017’ye kadar 5 celse görüldü ancak şüpheli Sonay İ., yaklaşık bir buçuk yıldır yakalanamadığı için dava sürekli ertelendi. Açık adresi tespit edilemeyen sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

SUÇ MAKİNESİ

Sonay İ.’nin 2005 yılından 2011’e kadar ulaşım araçlarının kaçırılması, hava ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek, şantaj, tehdit, hakaret, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 44 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

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