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    Fipronil skandalı Belçika’ya pahalıya mal oldu

    AA
    20.01.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Belçika’da geçen yaz yumurtalarda böcek ilacı tespit edilmesiyle patlak veren kriz, 2 milyona yakın tavuğun itlaf edilmesine, 77 binden fazla yumurtanın da imha edilmesine yol açtı. Yüzden fazla tavuk çiftliği ise hala kapalı durumda.

    BELÇİKA Tarım Bakanı Denis Ducarme, geçen yaz Belçika’da patlak veren fipronil krizinin etkilerini değerlendirdi. La Derniere Heure gazetesine konuşan Bakan, yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacının tespit edilmesinin ardından ülkede 2 milyona yakın tavuğun itlaf, 77 binden fazla yumurtanın ise imha edildiğini açıkladı. Hala az sayıda da olsa bazı yumurtalarda fipronil bulunduğuna dikkati çeken Ducarme, ülkede yüzden fazla tavuk çiftliğinin kapalı olduğunu belirtti.

    15 MİLYON EURO TAZMİNAT
    Ducarme, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile konuyu ele aldıklarını, bu çerçevede krizden etkilenen çiftçilere 15 milyon euro tazminat ödenmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi. Ducarme, Belçika Gıda Güvenlik Federal Ajansının (AFSCA) tüm eleştirilere rağmen krizi iyi yönettiğini düşündüğünü de aktardı.

    NE OLMUŞTU
    Avrupa’da Hollanda, Almanya ve Belçika’da yumurtalarda böcek ilacının tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, bu ülkelerin ihracatlarıyla Asya da dahil olmak üzere onlarca ülkeye yayılmıştı. Sorunun Belçika’da bulunan bir şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Şirketin bu temizlik ürününü Belçika ve Hollanda’da tavuk çiftliklerine bakım sağlayan Chickfriend adlı şirkete sattığı, bu şirketin de temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia ediliyor.

    Etiketler: avrupa haberler , Avrupa'dan haberler , yumurta
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