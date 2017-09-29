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Fintech'in Türkiye'deki geleceği

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 11:26 | Son Güncelleme:

Teknolojideki gelişme finans sektörünü de etkiliyor ve fintech günden güne daha çok konuşuluyor. İşte fintechin Türkiye'deki geleceği...

Fintech Türkiye'de yeni gelişen bir sektör olsa da hızla yaygınlaşma potansiyeline sahip. Finans teknolojileri olarak adlandırılan bu sektörde, yenilikçi icatlar dikkat çekiyor. Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden olan bankacılık sektöründe akılcı çözümler sunan fintech projeleri ile dijital dönüşümün kapıları sonuna kadar aralanıyor.

Fintech sektörü ve Türkiye

Fintech sektörü dünyada hızla gelişirken Türkiye'de de yapılan yeni yatırımlarla bankacılık sektöründeki süreçler verimliliğin artmasını sağlıyor. Avrupa ülkelerinde iş süreçlerine doğrudan katkı sağlayan fintech projeleri ile maliyetli işler daha ekonomik hale geliyor. Asya ülkelerine bakıldığında ise fintech alanında yapılan yeniliklerle müşterilere özel hizmet ve servislerin oluşturulması ve daha etkili uygulamaların yaratılarak müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Biyometrik sistemler ön planda

Türkiye'ye bakıldığında ise finansal teknoloji alanında mobil ödeme ve online ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi odak noktası olarak alınıyor. Bu yönde yapılan yatırımların oranları her geçen gün artarken bankalar müşterilerine daha kolay işlem süreçleri sunmayı hedefliyor. Fintech alanında yapılan yeniliklerden birisi de şifre ezberleme derdine son vermek. Göz tanıma veya parmak izi okuma sistemlerinin pek çok banka tarafından kullanılmaya başlanması Türkiye'deki banka müşterilerinin beklentilerini karşılayan cinsten. Biyometrik teknolojisi şu anda mobil sistemlerde yaygınlaşsa da yakında online ödeme işlemlerinde de bu inovatif teknolojiden yararlanılması hedefleniyor.

Finansal teknolojinin en önemli getirilerinden birisi de müşteri hizmetlerinin işlem kalitesinin artması ve verimlilik sürecinin gelişmesi olarak gösteriliyor. Akıllı sistemlerle birlikte hız ve güvenlik alanında daha işlevsel çözümler sunulabiliyor. Türkiye'de melek yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği fintech sektörüne yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu.

Pek çok sektör fintech yatırımı yapacak

Fintech genellikle bankacılık sektörü ile ilişkilendirilse de aslında para ve ödeme işlemlerinin gerçekleştiği her sektör için yenilik vadediyor. Biletleme sistemlerinden seyahat acentelerine, havayollarından sigorta şirketlerine kadar pek çok sektörün odağı haline gelen finansal teknolojiler yakın zamanda iyice görünür hale gelmeyi planlıyor.

Türkiye'den birçok sistem geliştiricinin bulunduğu fintech sektöründe Türk girişimcilerin çoğu yabancı yatırımcılarla görüşerek projeleri için gereken yatırımları almış durumda. E-ticaret ve mobil ödeme kavramlarının gelişmesi de Türkiye'de fintech sektörünün sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor.

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