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    FinTech alanında yeni bir ekosistem yaratmak istiyor

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 13:24 | Son Güncelleme:

    FinTech, bugünün ve geleceğin en önemli konularından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle dijitalleşen dünyanın yeni nesliyle birlikte bankacılık ve finansal servisler de dijitalleşmeye başlıyor. Gerek bankalar gerek ödeme teknolojileri alanlarında çıkan yenilikçi ürünler Türkiye’nin finansal teknoloji servisleri noktasında dünya standartlarında hizmetler sunduğunu kanıtlıyor. ininal’ın da vizyonu bu alanda dünya standartlarında hizmet veren sayılı şirketlerden biri olmak.

    BKM verilerine göre Türkiye’de 23 milyon kişide kredi kartı, 40 milyon kişide ise banka kartı olduğu tahmin ediliyor. Bu verilerin ışığında 20 milyon kişinin kartsız ve 37 milyon kişinin de kredi kartsız olduğu görülüyor. Dijitalleşmenin gün geçtikçe arttığı ve nakitsiz toplum vizyonunun sıkça konuşulmaya başlandığı şu günlerde insanlarla kolay, güvenli ve hızlı ödeme metotlarını buluşturmak gerekiyor.

    2012 yılında banka hesabı olmayan insanların dijital para dönüşümünü yaparak internet alışverişinden yararlanabilmesi amacıyla hayata geçen ininal, bugün kurduğu ekosistemle son kullanıcıdan kurumlara, kamudan uygulama geliştiricilere kadar farklı alanlarda hizmet veriyor.

    ininal, ön ödemeli kart ve dijital cüzdanı ile kredi kartı olmayan veya internetten alışverişe güvenmeyen kesim için bir ödeme yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu anlamda, hem kullanıcı sayısının artışı hem de kullanıcılara dijitalde finansal özgürlük sağlama adına büyük potansiyel taşıyor. Şirkete ait ön ödemeli kart ve dijital cüzdan ile son kullanıcılar para transferi, fatura ödeme gibi temel finansal işlemleri yapabildiği gibi 10.000’den fazla perakende ve ATM noktasında hesaplarına bakiye yükleyip dünyadaki bütün fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcama yapabiliyor.

    ininal’ın finansal yetenekleri ve altyapısı kurumların düzenlediği sadakat projeleri gibi bir çok alanda kullanılabilecek ön ödemeli kartlar olarak öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği çözümlerle birçok kurumla işbirliği içerisinde dijitalleşmeyi ve gelişimi hedefliyor. Son olarak MultiEU AVM’leri ile yaptıkları işbirliği sayesinde perakende sektörüne en çok fayda sağlayan teknoloji çözüm ortaklarının ödüllendirildiği Kategori Mağazacılığı Derneği Perakende Teknolojileri Ödülleri’nde bu yıl “Perakendede En İyi Teknoloji Çözümü” ödülüne layık görüldü.

     

    Etiketler: inial , fintech
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