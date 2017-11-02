Finnair havayolu şirketi yolcularının ağırlığını ölçmeye başladı!

Son yıllarda havayollarının yolculukların ağırlıklarına göre bilet fiyatı talep etmek yönünde aldığı bazı kararlar büyük tartışma yaratmıştı.

2013 yılında Samoa Havayolu, yolcuların bilet fiyatlarını ağırlıklarına göre ayarlamaya karar veren ilk havayolu oldu.

Geçen yıl Hawaii Havayolları da obezitenin çok yüksek olduğu Samoa'ya giden uçuşlarında ağırlığı ölçebilmek için yolcularını tartmaya başladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Finnair'ın da yolcuları tartmak istemesi, bilet fiyatlarında benzer bir uygulamaya mı gidecekleri konusunda çok sayıda soruyla karşılaşmalarına yol açıyor. Ancak havayolu çalışanlarının bu soruya cevabı hayır.

Onların bu uygulamayı yapmasının sebebi, daha sağlam verilere ulaşmak. Finnair'in iletişim direktörü Päivyt Tallqvist, "Havayolları uçağın ve bagajların kaç kilo olduğunu biliyor, ancak yolculara dair bir fikri yok" diyor.

Bu yüzden şirketin bu uygulamayla amacı yakıt ve güvenlik açılarından yolcuların toplam ağırlığına dair bir veri edinebilmek. Şimdiye kadar 180 gönüllü tartılmış, ancak toplam 2 bin gönüllüye ihtiyaç var.

EKONOMİDE UÇAN ERKEK DAHA ZAYIF

Finnair'in şu an için kullandığı veriler Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) anketinden geliyor. EASA'ya göre ortalama bir erkek yolcunun ağırlığı 84.6 kg., kadın yolcunun ağırlığı ise 66.5 kg.

EASA aynı zamanda birinci sınıfta uçan erkeklerin ekonomi sınıfında uçanlardan daha ağır olduğunu, kadın yolcularda ise tam tersinin söz konusu olduğunu aktarıyor.

KIŞLIK MONTLAR BEKLENİYOR

Ancak Finnair kendine özgü yolcuların ayrıcalıklı özelliklerini merak ediyor. Asya ve Avrupa'ya uçan Finnair, uzun Fin erkeklerin kışlık montları ve Doğu Asya'dan uzun süreli uçuşlara gelen yolcuların fark yaratacağına inanıyor.

Şirket özellikle kış aylarında kalın montlarıyla gelecek gönüllüleri sabırsızlıkla bekliyor. Baharda ise daha hafif giysili yolcuları tartmak için uygulamaya yeniden başlayacaklar.

Herkesin çok sık dile getirdiği sorulardan biri sadece gönüllü olanların tartılmasının sonuçları etkileyip etkilemeyeceği. Ancak Tallqvist, Fin ve Asyalı çok sayıda değişik yolcunun şimdiye kadar tartılmayı kabul ettiğini vurguluyor.