Finlandiyalı şirket Türkiye'den çıkıyor

Finlandiyalı şirket Componenta, finansal zorluklar sonrasında, Türkiye birimini 1 euroya Döktaş Metal'e satmaya karar verdi. Satış, şirketin Türkiye’deki tüm demir, aluminyum ve makine iş kollarını içeriyor. Componenta CEO’su Harri Suutari, Türkiye biriminin borçlu olduğunu ve bu borcu finanse edecek kapasiteleri olmadığını bildirdi.

Haberin ardından Componenta Dökümcülük hisseleri yüzde 9'a varan prim yaptı.

Componenta Dökümcülük'ten KAP'a yapılan açıklamada payların satın alınması çerçevesinde bugün bir pay alım satım sözleşmesi yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre devir işlemleri kredi verenlerin rehinli hisselerin devrine izin vermesi ve Pay Devir Sözleşmesi ile diğer ek sözleşme ve belgelerde belirtilen önkoşulların yerine getirilmesini takiben gerçekleştirilecek.

KAP'ta yer alan açıklamada nominal tutarı 62,5 milyon TL olan payların toplam tutarının 1 euro olduğu belirtildi. Söz konusu payların varlığın sermayesine oranı ise yüzde 93,57.

Döktaş Metal, Componenta Dökümcülük'ün hukuki ve ticari varlığını sürdürebilmesi için şirketin Özel Amaçlı Ortaklık kurulması ihtiyacı dolayısıyla şirket yöneticileri tarafından kurulmuştu.

KAP açıklamasında Döktaş Metal ve Componenta OYJ arasında yapılan müzakereler sonunda kredi verenler lehine rehinli olan Componenta Dökümcülük'in sermayesinin yüzde 93,57'sine karşılık gelen payları üzerindeki rehin hakkı ve paylara bağlı diğer tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte, diğer şart ve koşulların yanında şirketin Componenta OYJ ve Componenta Finland Oy'ye ilişkin yeniden yapılandırma programı tekliflerinin onaylanması, Componenta OYJ'Nin finans belgeleri niteliğindeki hak ve yükümlülüklerin kredi verenler tarafından sona erdirilmesi, şirket paylarının kredi verenlerin uygun göreceği yeni bir yatırımcıya satışına kadar payların geçici olarak tutulması ve payların satın alınması amacıyla pay alım satım sözleşmesi yapılması kararının verildiği açıklandı.