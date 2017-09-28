Finlandiyalı Componenta hisselerini 1 Euro'ya verip Türkiye'den çıktı

Componenta'nın şirkette yüzde 93.57 payı bulunuyordu. Şirketin yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle Türkiye'den çıkma kararı aldığı belirtiliyor.

Haberturk.com'da yer alan habere göre, Döktaş Metal, Componenta Dökümcülük'ün hukuki ve ticari varlığını sürdürebilmesi için şirketin Özel Amaçlı Ortaklık kurulması ihtiyacı dolayısıyla şirket yöneticileri tarafından Nisan 2017'de kurulmuştu. Bursa Orhangazi'de bulunan şirketin kurucuları Tezcan Yaramancı, Özel Amaçlı Ortaklık ve Sibel Binici olarak gözüküyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Componenta Corporation'ın sirkette sahip olduğu yüzde 93,57 oranındaki payın Döktas Metal'e devri için 04.08.2017 tarihinde imzalanan sozlesme kapsamında önkoşulların yerine getirilmesini takiben hisse devir işleminin 27.09.2017 tarihinde tamamlandığı ve Şirketimiz Componenta Dökümcülük'ün yönetim kontrolünün Döktaş Metal'e geçmiş olduğu bildirilmiştir" denildi.

KAP'a gönderilen belgede, nominal tutarı 62,5 milyon TL olan payların toplam tutarının 1 Euro olduğu belirtildi.







KOÇ GRUBU KURMUŞTU

Döktaş, 1973 yılında Koç Topluluğu tarafından kurulmuştu. Koç, Türk döküm sanayinin pazar lideri olan Döktaş'ın yüzde 54.96'sını 2006 yılında Finli Componenta Corporation'a 202 milyon dolar şirket değeri üzerinden satmıştı.

Üretimin yüzde 75'ini başta Almanya olmak üzere ABD dahil birçok ülkeye ihraç eden firmanın Bursa ve Manisa fabrikalarında 2 binden fazla çalışanı bulunuyor.