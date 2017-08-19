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    Finlandiya ve Almanya’da bıçaklı saldırı

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 00:01Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 00:01

    Önceki gün dehşeti yaşayan Barcelona’nın ardından, dün önce Finlandiya’da, ardından da Almanya’da bıçaklı saldırılar meydana geldi.

    Finlandiya’nın Turku şehrinde bıçaklı bir saldırgan, 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. Görgü tanıkları, başkalarının da bıçaklandığını, yerde yatan insanlar gördüklerini anlattı. Saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis, başka saldırganlar da olabileceği ihtimaliyle operasyona devam etti. Vurulan şüpheli ise gözaltına alındı. Polis yetkilileri, halktan kent merkezinden uzak durmalarını istedi. Devlet televizyonu Yle, bölgedeki iş yerlerinin kapatıldığını bildirdi. Saldırganın tekbir getirdiği iddia edildi. İsveç basını, Helsinki Havalimanı’nda ve tren istasyonların güvenliğin artırıldığını yazdı.

    ALMANYA’DA DA DEHŞET: 1 ÖLÜ

    Finlandiya’daki bıçaklı saldırının ardından dün akşam saatlerinde bu kez Almanya’nın Düsseldorf kentinde bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis, en fazla üç kişi olduğu düşünülen ve olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Düsseldorf’a 20 km uzaklıktaki Wuppertal şehrinde açıklama yapan polis sözcüsü Marion Heedmann, olayın şehir merkezinde bir mağazanın yanında meydana geldiğini belitti. Heedmann, olayın nedenin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, Alman WDR radyosu, saldırıdan önce sözlü tartışma yaşandığını aktardı.

    Etiketler: Almanya , Finlandiya , gazetehaberleri
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