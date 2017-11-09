Fi'nin yeni sezonu Çi ne zaman saat kaçta başlıyor?

Fi yeni sezonda Çi ismiyle yayın hayatına devam edecek. Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven'in başrollerinde yer almaya devam edeceği sezonda, Çi adıyla ekrana gelecek. Peki, Fi ya da yeni adıyla Çi yeni sezona ne zaman saat kaçta başlayacak? Yeni sezon hakkında bazı bilgiler

Fİ'NİN YENİ SEZONU Çİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fi dizisinin yeni sezondaki ismi Çİ, 9 Kasım tarihinde Puhu TV kanalında ekrana gelecek. Dizinin yayıncı kuruluş tarafından izleyicilerin erişimine ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Fİ DİZİSİNDE SÜRPRİZ İSİM



Fi-Çi-Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisine yeni sezonda Nehir Erdoğan katıldı. 7 yaşındaki oyuncu puhutv'de yayınlanacak dizide Roma’daki bir cafe işletmecisi rolüne hayat verecek.

MERVE ÇAĞIRAN AYRILDI

'Fi'nin ilerleyen bölümlerinde projeye katılan ve Duru'nun (Serenay Sarıkaya) dans okulundan yakın arkadaşı Ceren karakterine hayat veren Merve Çağıran, yeni sezonda yer almayacağını açıkladı.