Fi’nin yeni sezon yayın tarihi ne zaman açıklanacak?

Cengiz Semercioğlu, başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur’un başrollerini paylaştığı Fi’nin yayın tarihinin 19 Ekim Perşembe günü netleşeceğini söyledi. İnternet televizyonu Puhu TV’de yayınlanan bölümleriyle hatırı sayılır bir fan kitlesine sahip olan Fİ, 2018’den itibaren TV’de yayınlanmaya başlayacak. Yeni sezonda macerasına kanal üzerinden devam edecek olan Fi, 16 Haziran’da sezon finali yapmıştı.



Fİ DİZİSİNİN YAYIN TARİHİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA



Artık Show TV’de izleyeceğimiz Fi’nin yayın tarihiyle ilgili ilk açıklama Show Tv’nin Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan’dan geldi. Doğan, dizinin başlangıç tarihiyle ilgili şunları söyledi:

Fİ’nin Show TV’ye çok şey katacağından hiç şüphesinin olmadığını söyleyen Doğan, “Fi, her şeyden öte kanalın marka değerine müthiş katkı sağlayacak bir iş. Açıkçası reytinglerinin de iyi olacağına inanıyorum. Mart'tan itibaren yayın hakları bizde olacak. Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek. Dizi devam ederse onları da satın alırız. Bu işin sektöre en önemli katkısı ise sözleşmesi oldu. Televizyonculuk açısından ilk defa denenen bir sistem bu. Sözleşmesi çok uzun sürdü. Aklımıza gelmeyen maddeler çıktı. Şimdi bu sözleşme, bundan sonra yapılacak işler için örnek teşkil edecek."