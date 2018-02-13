Finike’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Finike’ye bağlı Çamlıbel Mahallesi mevkiinde sabah meydana gelen kazada Kargıcak Cami imamı Kadri Günbeldek yönetimindeki 06 KSS 73 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Kadri Günbeldek’in eşi Gülden Günbeldek, yaşamını yitirdi. Kadri Günbeldek ile biri 3 yaşında, diğeri 3 aylık çocukları kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.



Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çocuklar korumaya alındı. Gülden Günbeldek’in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a götürüldü.