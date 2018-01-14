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Fındıkta sigorta dönemi başladı

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, 2018 yılı poliçe tanzimlerinin başladığı belirtilerek, fındık üreticilerinin vakit kaybetmeden sigortalarını yaptırmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, 2018 yılı poliçe tanzimlerinin başladığı belirtilerek, fındık üreticilerinin vakit kaybetmeden sigortalarını yaptırmaları gerektiği vurgulandı. TARSİM’den yapılan açıklamada, fındık üreticilerine yönelik şu görüşlere yer verildi: “Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşanan çeşitli riskler ve doğal afetler sonucunda, başta fındık olmak üzere pek çok ürün zarar görmüştür. Sistem’in başlangıcından 2017 yılı sonuna kadar, fındık ürünü için ülke genelinde 652 bin adedin üzerinde poliçe düzenlenmiştir. Fındık üreticilerinin ödediği 136 milyon TL’lik prim karşılığında, 148 milyon TL’nin üzerinde tazminat ödenmiştir.”

Etiketler: gazetehaberleri
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