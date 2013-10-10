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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Fındıklı zerdeçal keki

10 Ekim 2013

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin ve geniş bir kaba kırın.

Üzerine esmer şekeri ekleyip mikserin yüksek devriyle, şeker iyice eriyinceye kadar, 3-4 dakika çırpın. Üzerine oda sıcaklığında yumuşamış margarin ve vanilyayı da ilave edip 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin.
Diğer taraftan, Hint safranı denilen toz zerdeçalı ılık sütün içine aktarıp kaşıkla karıştırın ve yumurtalı karışımın üzerine aktarın. Rendelenmiş limon kabuğu ve fındık içini de ilave edip tüm kek malzemelerini 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu başka bir derin kapta elinizle karıştırın. Bir tel süzgeç yardımıyla eleyerek kek hamuruna ekleyin.
Tahta bir kaşık ya da plastik spatula yardımıyla karıştırmaya devam ederek malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.
Elde ettiğiniz koyu boza kıvamındaki hamuru, en az 30 santim çapında, kenarları yüksek bir kalıba ya da kelepçeli kek kalıbına aktarın.
Hazırladığınız keki, 5 dakika önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırının orta rafında, iyice kabarıp üzeri altın sarısı oluncaya kadar, en az 45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumasını bekleyin.
Dilimleyerek servise sunun.

Malzeme listesi

- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)
- 2 su bardağı esmer tozşeker (kahverengi tozşeker)
- 200 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında iyice yumuşamış olmalı)
- 1 paket vanilya
- 3,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı ılık süt
- 3 çay kaşığı toz zerdeçal
(Hint safranı ya da turmerik de denir)
- 1 adet limonun kabuğunun rendesi
- 1 su bardağı ince çekilmiş fındık içi

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