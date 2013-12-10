Fındıkçım ve fındıkevi

Çünkü tüm dünyada fındık denince akla gelen ilk bölge belki de Karadeniz Bölgesi. Ancak, Karadeniz Bölgesi uzun zamandır fındık toplayıp piyasaya satan bir bölge olmaktan çıkamamıştı.

Şöyle de denebilir aslında işin zahmetli olan fındık toplama ve ayıklama kısmını Karadeniz insanı üstleniyor, fındığı alıp çikolataya ve diğer ürünlere katan üreticiler işin ise daha kârlı kısmını.

İşte bu yüzden, fındığın çeşitlenmesi, fındıklı ürünlerin Karadeniz imzasıyla piyasaya sunulması amacıyla kurulmuş Fındıkçım Gıda.

Selim Kitabçı ve Celal Gürsoy’un kurdukları Fındıkçım, Fındıkevi butik mağazalarıyla da bu amaca hizmet etmeye çalışıyor. Fındığın her çeşidini ve yan ürünlerini üreterek Türkiye’de ve dünyada butik mağazalar açmayı ve böylelikle kaliteli Karadeniz fındığını tanıtmayı amaçlayan Fındıkçım, emin adımlarla ilerliyor.

Keşli cevizli makarna (Bolu)

Bu yemek için ev yapımı fırınlanmamış kesme makarna yani erişte kullanılır. İsterseniz hazır erişte de kullanabilirsiniz.

Makarnayı bol tuzlu suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün ve derin bir kaba aktarın. Yağı bir tavada kızdırıp makarnanın üzerine gezdirin. Diğer taraftan bulabilirseniz rendelediğiniz keşi bir kaseye koyup çekilmiş ceviz içiyle karıştırın. (Keş bulamazsanız sert, yağsız peynir de kullanabilirsiniz.) Keşli harcı makarnanın üzerine aktarıp karıştırın ve sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bazı tariflerde rendelenmiş keş tereyağında pişirildikten sonra makarnaya koyulur.

Malzeme listesi

-500 gr ev makarnası

(erişte makarna olarak adlandırılır)

-250-300 gr keş

(sert yağsız peynir de kullanabilirsiniz)

-50 gr tereyağı

-1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi