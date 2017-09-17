Fındıkçılara 40 milyon TL ödeme

Fındık konusunda tartışmalar ve taban fiyat ile ilgili ve CHP’nin pazartesi günü yapacağı yürüyüş ile ilgili sorulara da yanıt verdi: “Fındık fiyatlarını açıklamadan önce bölgenin milletvekillileri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile görüşme yapılarak ücret açıklanmıştır. Rekolte 420 bin ton idi. Önce 705 bin ton açıklandı. Güneş yanığı, küllenme nedeniyle 675 bin tona çıkmasına rağmen fiyatlarda eksiltme yapmadı. Alan bazında destekleme ile fındığa kilogramda 1.5-2 lira ayrı destekleme verilmiştir. Alan bazıda destekleme yapılmıştır. Giresun’da fiyatları açıkladık. Rekolte yükselmesi olmasına rağmen fırsatçılara yer vermedik. Halen üreticileri galeyana getirerek mallarını elinden alma çalışması var. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz.” Bakan Fakıbaba, yürüyüş yapmayı planlayanlar için ise şunları söyledi: “Hala yapılacak yürüyüşte ısrarcı olanlara sesleniyorum. Vallahi billahi enerjinizi halkla iç içe olup harcayın. Bakın biz de buradayız, halkla birlikte her yerde yürüyoruz. Hala yürümekte ısrarlı olan varsa bu açıklamalarımı tekrar ediyorum.”

156 OKULA CEZA

Fakıbaba, okul, yaz okulu ve kamplardaki kantin ve yemekhanelerin denetimi hakkında da bilgi verdi. 2011’den bu yana denetim yaptıklarını belirten Fakıbaba, “2016-2017 eğitim-öğretim döneminde okul kantinlerinde toplam 35 bin 840 denetim gerçekleştirildi ve 156 okul kantinine idari para cezası uygulandı. Okul kantinlerinin yanı sıra okullara hizmet veren yemekhanelerde de resmi kontroller gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.