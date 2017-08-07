Fındık üreticisinin gözü TMO'da. Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "TMO'nun yeni sezonda fındık alımına devam ederek üreticinin yüzünü güldürecek bir fiyat açıklamasını istiyoruz"

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin yeni bir umutla bahçeye girerek fındık hasadına başladığını ifade ederek, fiyatlardaki belirsizlik nedeniyle buruk bir hasat dönemi geçirildiğini savundu.

Halihazırda serbest piyasada dillendiren fındık fiyatını kabul etmediklerini belirten Karan, "Gübre, ilaç ve benzin fiyatı ortada. Bahçede ot temizletme fiyatı günlük 300-350 lira. 90-100 liradan aşağıya fındık toplama yevmiyecisi yok ama halen ne rekolte belli ne fiyat. Öte yandan aşırı sıcaktan zarar gören fındığın ne kadarının çuvala gireceği belli değil. Kısacası üretici bu sezon hasada birçok soru işareti ve belirsizlikle başladı." değerlendirmesini yaptı.

Karan, TMO'nun piyasada varlığını sürdürmesinin şart olduğunu öne sürerek, "Ürün pazara inmeden TMO fındık konusunda durumunu netleştirip bir fiyat oluşturmalıdır. Aksi takdirde üreticinin alın teri bu sezon da heba olup gidecek ve tekelcilere gün doğacaktır. TMO'nun yeni sezonda fındık alımına devam ederek üreticinin yüzünü güldürecek bir fiyat açıklamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.