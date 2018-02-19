Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta devlet destekli tarım sigortası için başvuru süresinin 10 Mart'ta sona ereceğini anımsattı.

Hava sıcaklığının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Karan, karanfilde erken doğum yaşandığını, son günlerde fındık dallarının da yaprak açarak yeşermeye başladığını ifade etti.

Karan, bu durumun fındık için iyi bir tablo olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte özellikle mart ve nisan ayında don riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yapabileceğimiz tek şey, ürünümüzü devlet destekli tarım sigortası kapsamında güvence altına almaktır. Üreticilerimizin mevsimsel değişikliği göz önünde bulundurarak ürünlerini güvence altına almaları kendi menfaatlerine olacaktır. İşinizi şansa bırakmayın, ürününüzü Tarım Sigortaları Havuzu ile güvence altına alın."