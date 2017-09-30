Fındık sorununu bakana iletilecek

Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu'nun yapmış olduğu İstişare toplantısında, Düzce'deki tarımsal sorunların dile getirileceği açıklamasının ardından gerek telefonla gerekse derneği ziyaret ederek birçok vatandaşın sorunlarını dile getirdiği bildirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Düzce'deki en önemli tarımsal sorunun fındık olduğu ve üreticinin bu yıl yaşanan olumsuz fiyat dalgalanmalarından dolayı mağdur olduğu tespit edildi.

Bu konunun istişare toplantısında Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya iletileceğini söyleyen MÜSİAD Başkanı İsa Şengüloğlu, “Bunun dışında bize ulaşan diğer talep ve sorunlar hakkında da bakanımızla istişarelerde bulunacağız. Özellikle fındık konusunda toplantı gününe kadar bazı çalışmalar yapıp bakanımıza dosya şeklinde sunmaya gayret edeceğiz. Özellikle fındığın kilogram başına üreticiye maliyeti ve devlet desteklerinin bu konudaki önemine işaret edeceğiz. Bu yıl vatandaşların TMO'ya olan ilgisinin devletimizin bu desteği güçlendirmesi durumunda daha da artacağını, bu sayede Dünya'nın en önemli fındık üreticisi olan Türkiye'nin elinin daha çok güçleneceğini sayın bakanımıza ileteceğiz. Karadeniz bölgesinin en önemli gelir kaynağı olan fındığın gerekli itibarı kazanmasının ancak kamu eliyle olacağı konusunda çalışmalarımızı yapıp bakanımıza teslim edeceğiz. Sadece üyelerimizin değil, tüm vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getirmek, sorunların çözümünde katkı sağlamak ve çözüm arayışlarında bulunmak bizim dernek olarak asli görevlerimizdendir" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel İstişare Kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.