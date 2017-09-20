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    Fındık planı

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 23:14 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 23:15

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç günlük “Fındık için adalet” yürüyüşünün sonunda düzenlenen mitingde, “Size sözüm söz. Nasıl 4 yılda terörü bitireceğim dediysem fiyatta istikrarı iki yıl içinde sağlayacağım, iki yıl. Ben de size namus sözü veriyorum, sizin hakkınızı savunmazsam yediğim ekmek bana haram olsun” dedi. Kılıçdaroğlu Giresun’daki mitingde özetle şunları söyledi:

    “Hollanda’yı düşünün, Konya’dan küçük Hollanda. Tarım ürünü ihracatı Türkiye’nin 5 katı. Fındığın var gidiyorsun kendi üreticini ezdirtiyorsun. Biz, Bülent Ecevit’in geleneğinden gelen bir parti olarak çiftçinin alın terini birilerine sömürtmeyeceğiz. ‘Çiftçiye vereceğiz ama elde para yok’. İnanıyor musunuz olmadığına? Çiftçiye para yok, Suriyelilere kaç dolar harcadılar biliyor musunuz, 30 milyar dolar. Onlar oldu birinci sınıf vatandaş, Karadeniz fındık üreticisi oldu ikinci sınıf vatandaş.

    OYUMUN RENGİ
    Sadece Suriyelilere değil FETÖ’ye ne diyorlardı? ‘Ne istediniz de vermedik.’ Bir de çiftçinin hakkını ver kardeşim. Fındık üreticisi kalktı darbe girişiminde mi bulundu? Kusura bakma arkadaş ben oyumun rengini değiştiriyorum, söz mü? Ben de size namus sözü veriyorum, sizin hakkınızı savunmazsam yediğim ekmek bana haram olsun. Fındık konusu nasıl çözülür, altı madde sayacağım, Ankara’daki beyler de duysunlar. Birincisi şu Fiskobirliği 2010’lu yılların en görkemli kurumu haline getireceğiz, bu kuruma siyaset karışmayacak. İkincisi, yeniden fındık kanunu çıkarmamız lazım. Üçüncüsü manavcılığı dahil ederek fındık ihtisas borsası kuracağız. Dördüncü madde, fındık AR-GE merkezi kurulmak zorunda. Beş, fındık ekim alanları. Altıncı madde, fındık ağaçları yaşlandı, gençleştirmemiz lazım.”

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , gazetehaberleri
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