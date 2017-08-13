Fındık patoza girmeye başladı

Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üretici Nizamettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayının başında fındığını imece usulü topladığını söyledi.

Bahçeden hasat ettikleri fındığı birkaç gün önce harmana getirdiklerini belirten Yılmaz, "Burada da havaların sıcak gitmesiyle ürünümüz kuruyarak patoza verilme seviyesine geldi. Biz de kuruyan çotanakları imece usulü patoza veriyoruz." dedi.

Yılmaz, patozlama işleminin bitmesinin ardından fındığı harmana sererek bir süre daha kuruttuktan sonra çuvala dolduracağını ifade ederek, daha sonra serbest piyasada istedikleri fiyatın oluşması durumunda ürünü pazara indireceklerini anlattı.

Fiyatın 10 lira ve üzerinde olmasını temenni eden Yılmaz, üreticilerin beklentisinin bu yönde olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, fındık rekoltesinin geçen yıla göre iyi olduğunu kaydederek, "Geçen sezona göre yüzde 50 daha fazla fındık olacağını tahmin ediyorum ancak külleme dolayısıyla ürünümüzde ciddi oranda yanık söz konusu." diye konuştu.

Üretici Behiye Aslan ise birçok üretici gibi bahçesini erken hasat edenlerden olduğunu belirterek, "Bizim tek beklentimiz fiyatın yüksek olması. Fındık toplamak ve kurutmak çok zahmetli işler. Onun için fındık fiyatı 10 liranın üzerinde olursa işçi yevmiyelerini kurtarmış oluruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, fındık çotanaklarını, saati 180 liradan ayıklayan patoz sahipleri ise sezondan memnun olduklarını dile getirdi.

"Fındığın kurutulması önemli"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındığın patoza verildikten sonraki sürecinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Fındığın depolanması sırasında oluşabilecek küflenme ve aflatoksine karşı fındığın harmanda iyi kurutulması gerektiğini vurgulayan Akarsu, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz lütfen bu duruma çok dikkat etsin. Yeterince kurutulamayan fındığın depo ömrü kısa oluyor. Depo ömrü kısa olan fındıklar da ihracat sürecinde sorunlarla karşılaşıyor. Onun için fındığın kurutulması son derece önemli."





