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    Fındık nöbetinde kazayla oğlunu vurdu

    Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA)
    07.09.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 11:41

    Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’ne bağlı Bickiyani Köyü’nde 60 yaşındaki Cihat Bayrak, fındık bahçesinde av tüfeğiyle nöbet tutarken, kazayla oğlu 40 yaşındaki Ergin Bayrak’ı vurarak öldürdü.

    OLAY, gece saatlerinde meydana geldi. Almanya’da işçi olan 4 çocuk babası Ergin Bayrak, tatil için gittiği köyünde yaban hayvanları ve hırsızlık olaylarına karşı babasıyla birlikte fındık bahçesinde nöbet tutmaya başladı. Nöbet sırasında Cihat Bayrak’ın elindeki tüfek, iddiaya göre kazayla tetiğe dokunması sonucu ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki oğlu Ergin Bayrak’a isabet etti. Cihat Bayrak’ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalelere rağmen Bayrak’ı kurtaramadı. Cihat Bayrak, olay yerinde yapılan incelemenin adından gözaltına alındı.

    Etiketler: Düzce , ALMANYA , gurbetçi , Ergin Bayrak , KAZA , Cinayet
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