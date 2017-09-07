Fındık nöbetinde kazayla oğlunu vurdu

OLAY, gece saatlerinde meydana geldi. Almanya’da işçi olan 4 çocuk babası Ergin Bayrak, tatil için gittiği köyünde yaban hayvanları ve hırsızlık olaylarına karşı babasıyla birlikte fındık bahçesinde nöbet tutmaya başladı. Nöbet sırasında Cihat Bayrak’ın elindeki tüfek, iddiaya göre kazayla tetiğe dokunması sonucu ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yanındaki oğlu Ergin Bayrak’a isabet etti. Cihat Bayrak’ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalelere rağmen Bayrak’ı kurtaramadı. Cihat Bayrak, olay yerinde yapılan incelemenin adından gözaltına alındı.