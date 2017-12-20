"Fındık kırmadan" yeni yıl olmaz

Hem küçük hem de yetişkin seyirciye hitap eden filmin fragmanı yayınlandı. Seyirciyi masal dünyasına götüren filmde Clara adlı genç kızın Çiçekler Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi ve Baharat Ülkesi'ni keşfetmesini konu ediniyor.
Filmde Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Mackenzie Foy'un da aralarında bulunduğu kalabalık biri oyuncu kadrosu kamera karşısına geçiyor.
Yeni yıl yaklaşırken tüm dünyada özellikle de bale olarak sahnelenen Fındıkkıran'ın tarihçesine gelirsek... Alman yazar Ernst Theodore Amadeus Hoffmann, farklı ülkelerdeki benzer halk öykülerinden yola çıkarak 1815'de Fındıkkıran ve Fareler Kralı (Der Nussknacker und Mausekönig) adlı bir öykü kaleme aldı.
Daha sonra usta yazar Alexandre Dumas, bu öyküyü hem Fransızca'ya çevirdi hem de farklı ve daha eğlenceli bir atmosferde yeniden yorumladı. Fındıkkıran, Rus besteci Çaykovski tarafından 1891 yılında bestelendi. Bu aynı zamanda ünlü bestecinin son eseri olarak da tarihe geçti.
Uyuyan Güzel balesinin gördüğü büyük ilgi üzerine Sankt Peterburg'daki Krallık Tiyatroları'nın 1890'larda yönetmeni olan Ivan Vsevolojsky, Dumas'nın Fındıkkıran öyküsünün iyi bir bale eseri olabileceğini düşünmüş ve Krallık Tiyatrosu'nun bale yönetmeni Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa'dan bir bale yaratmasını istemişti.
Petipa hazırladığı detaylı librettoyu besteci Çaykovski'ye verdi. Besteci, konuyu beğenmemesine rağmen görevi kabul etti. Fındıkkıran balesinin ilk sergilenişi 1892 yılında Rusya'nın Sankt Peterburg kentinde ünlü Mariinski Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
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