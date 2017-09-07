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    Fındık işçilerinin çadırlarına silahlı saldırı:1 ölü, 1 yaralı

    Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA)
    07.09.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 13:17

    Samsun’un Terme İlçesi’ne, Şanlıurfa’dan fındık işçisi olarak gelen ve çadırda kalan bir aileye yapılan silahlı saldırıda 1 kadın öldü, 1 kadın da yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Olay Samsun’un Terme İlçesi Bafracalı Mahallesi’nde meydana geldi. Şanlıurfa’dan fındık işçisi olarak Bafracalı Mahallesi’nde gelen ve çadırda kalan ailelere kaldıkları yerin karşı tarafında bulunan Şuaiypli Mahallesi tarafından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfeklerle ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında aynı çadırda bulunan 36 yaşındaki Perihan Akın ve 27 yaşındaki Nurcan Patak yaralandı. Yaralılardan Perihan Akın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Nurcan Patak ambulansla Terme İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Nurcan Patak hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Perihan Akın’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

    Jandarma olayla ilgili yaptığı araştırma da şüpheli olduğu iddia edilen Yüksel Y.ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Etiketler: fındık , işçi , şanlıurfa , samsun , saldırı
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