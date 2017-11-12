Fındık ihracatı kazandırıyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden ocak-ekim döneminde yapılan ihracatın 1 milyar 155 milyon 700 bin 456 dolara ulaştığını belirtti.

Bu dönemde 63 ülkeye dış satım gerçekleştiğini vurgulayan Gürdoğan, "Bölgenin en önemli ürünü olan fındık ve mamulleri ihracatı da söz konusu dönemde 680 milyon 572 bin 223 dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Gürdoğan, fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirterek, bunu İstanbul, Ordu ve Giresun'un takip ettiğini kaydetti.



