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Fındık fiyatı haftaya yükselişle başladı

AA
13.11.2017 - 15:36 | Son Güncelleme:

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, fındık fiyatının yeni haftaya 25 kuruş artışla başladığını ve bugün serbest piyasada ürünün 9,75 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Yanıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir piyasada bir kilogram fındığın 9-9,50 liradan satıldığını belirtti.
TMO'nun fındık alımı yapması ve piyasada baş gösteren ihtiyacın, pazarda fiyatın yükselmesini sağladığına işaret eden Yanıkoğlu, "Uzun süre sonra ürün fiyatında artış gözlemlendi. Yeni haftaya ürün 25 kuruş artışla başladı.

Serbest piyasada bir kilogram fındık 9,75 liradan işlem görüyor." dedi.

Bundan sonraki süreçte fiyattaki artış eğiliminin devam edeceği yönünde beklentilerinin olduğunu vurgulayan Yanıkoğlu, şöyle konuştu:
"Uzun zamandır TMO'nun fındık alımının pazara olumlu yansıyacağını, düşük olan fiyatta yükseliş olacağını söylüyorduk. Öngörümüz gerçekleşmeye başladı. Ofis önemli miktarda ürün aldı. Yine serbest piyasada fındık ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu etkenler pazardaki fiyatı olumlu yönde etkiledi. Uzun zaman sonra serbest piyasada rakamda artış yaşandı. Biz gelecek dönemde fiyatın yükselişini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Ancak ne düzeyde olur bunu şimdiden söylemek mümkün değil. Bekleyip göreceğiz."

Etiketler: yankıoğlu
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