'Fındık fiyatı 15 lira olsun' talebi



Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak 2004 yılından bu yana her yıl hasat öncesi fındık referans fiyatlarını açıkladıklarını belirtti. Referans fiyatın hesaplamasında dünyada diğer ürünlerin fiyatları nasıl hesaplanıyorsa aynı kriterleri esas aldıklarını aktaran Yaşar, enflasyon hedeflerini, rekolte tahminlerini ve külleme hastalığının verim kaybına etkilerini dikkate alarak ortalama maliyeti 8,43 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Çıkan bu maliyet fiyatının üzerine yüzde 25 kar payı ve yüzde 33 insanca yaşama payını eklediklerini kaydeden Yaşar, "Tüm bu hesaplar sonucu bir

kilogram fındığın fiyatı en az 14 lira 15 kuruş olmalıdır. Böylelikle en azından geçen yılki referans fiyat korunarak referans fiyat 15 lira olarak açıklanmalıdır." ifadesini kullandı. Yaşar, geçen sezon sonlarına doğru müdahale alımları yapan TMO'nun, bu sezon başında 14 liradan alımlara başlaması, referans fiyat 15,00 lira oluşuncaya kadar alımlara devam etmesi gerektiğini kaydetti.